La strada provinciale 109 pronta a cambiare volto: via al cantiere 

Proseguono i lavori sulle strade provinciali del Sulcis da parte della Provincia del Sulcis Iglesiente. Nella giornata di ieri gli operai hanno iniziato ad asfaltare la strada provinciale 109, a Sant'Anna Arresi, arteria che collega la SP 73 alla strada Statale 195. «Proseguiamo nella manutenzione e riqualificazione delle strade provinciali. – dice il consigliere delegato alla Viabilità Sasha Sais - Ogni intervento rappresenta una risposta concreta alle necessità delle comunità locali. Continueremo a seguire da vicino i cantieri e a lavorare per migliorare progressivamente le condizioni della nostra rete viaria». Soddisfatto anche il sindaco di Sant’Anna Arresi Paolo Dessi: «Finalmente si mette in sicurezza un tracciato storicamente critico e già teatro di numerosi incidenti. – dice – Una risposta concreta alle giuste sollecitazioni dei cittadini e del territorio. Esprimiamo soddisfazione ma guardiamo già oltre: l'auspicio è che a breve possano partire anche gli interventi sulla sp73, attesi da tempo per garantire la piena efficienza e la totale sicurezza della rete viaria locale». A tal proposito Sais fa sapere che il 29 ottobre verranno consegnati i lavori per il primo trattp, - il peggiore - da Is Pillonis fino al bivio con la Sp109, mentre per l’altro lotto fino alla 195 sono stati stanziati 450 mila euro. (f. m.)

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