«La strada per Tharros è a rischio» 

La strada che porta alle rovine antiche di Tharros rischia di crollare sulla spiaggia: la frattura presente nel costone della marina, lunga più di 100 metri, si sta allargando giorno dopo giorno. Nella borgata di San Giovanni di Sinis, perla della costa cabrarese, ora è allarme rosso a causa anche delle previsioni dei prossimi giorni: sono state annunciate piogge incessanti, venti forti e mareggiate. Un mix che la scorsa settimana ha già causato una larga faglia.

I pericoli

«Inutile fare tanti giri di parole, il rischio che la strada che porta a Tharros venga giù è molto elevato - afferma il sindaco di Cabras, Andrea Abis - Potrebbe accadere da un momento all’altro. Siamo di fronte a un fenomeno inaspettato e straordinario che peggiora ora dopo ora». La spiaggia è stata interdetta da diversi giorni. Abis, dopo il primo sopralluogo, con un’ordinanza ha vietato il transito in varie zone e l’utilizzo di scalinate e passerelle. I curiosi però non mancano. «Per tenere lontano le persone ho chiesto aiuto anche a barracelli, polizia locale e Forestale - ha detto Abis - Forse qualcuno sta minimizzando il problema. Chi non rispetta l’ordinanza verrà punito penalmente».

Lo scenario

Lungo il versante, zona archeologica come tutta la borgata, sono stati effettuati già diversi sopralluoghi. La Soprintendenza nei giorni scorsi è riuscita a recuperare tutti i reperti messi in luce dalle mareggiate, ora il Comune è al lavoro per capire come gestire l’emergenza anche in vista della stagione estiva.

«Nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo tecnico con esperti: occorre mettere nero su bianco un progetto straordinario, e massiccio, per poi intervenire. Devono scendere in campo necessariamente figure professionali di un certo livello. Poi, per quanto riguarda i finanziamenti, bisogna reperirli. Per tutto questo non ci vorranno meno di due mesi».

Indotto a rischio

Abis non nega che possa anche scattare l’interdizione della strada che porta a Tharros.

«Dipende dall’evolversi della situazione. Se il maltempo continua e la frana si allarga, sarò obbligato a prendere in considerazione anche questo provvedimento. La zona è monitorata costantemente».

Oltre la torre, infatti, sono presenti diverse abitazioni. Ma è anche vero che, grazie alle rovine antiche di Tharros, da marzo l’area è meta anche di turisti. «È chiaro che per quest’estate diversi metri di spiaggia non saranno fruibili per la sicurezza delle persone», annuncia il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA