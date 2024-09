La strada per Sestu? A vostro rischio e pericolo 

Assemini e la sua viabilità fanno i conti quotidianamente con il traffico veicolare che attraversa la cittadina per raggiungere soprattutto Cagliari, ma anche Monserrato, Sestu ed Elmas: una delle strade più colpite è quella che unisce Assemini (uscendo dalla via Sardegna) alla Corte del Sole e alla Strada statale 131.

Si tratta di un segmento stradale nato in tempi remoti per collegare Assemini a Sestu e servire l’agro: è parte della via de Is Canadesus e continua come strada comunale extraurbana. Interessata negli ultimi decenni da un crescente traffico veicolare, oggi è uno snodo fondamentale tra Assemini, il suo circondario e Cagliari: consente di alleggerire il flusso sulla Statale 130, soprattutto in prossimità del semaforo di Elmas, e dà accesso a numerose aree strategiche.

Chi la percorre

Nonostante il favore incontrato dagli automobilisti, la strada è spesso teatro di lunghe file, incidenti e allagamenti, in caso di piogge. «È priva di una segnaletica adeguata, non ci sono banchine transitabili, ogni immissione dalle strade laterali è pericolosa», riassume Eligio Olla che la percorre per recarsi a lavoro nella zona: «Spesso, se due mezzi pesanti si incrociano in direzioni opposte, si devono fermare e applicare una sorta di senso unico alternato: la carreggiata è troppo stretta».

Carmela Mandas ci transita da decenni: «È piena di buche – racconta – e con la pioggia diventa davvero pericolosa. Ormai la segnaletica a terra non esiste più. È una vecchia strada di campagna asfaltata, insomma: ha di buono solo che permette un accesso facilitato a Cagliari. Comoda, ma troppi rischi».

La minoranza

Anche i consiglieri di minoranza Niside Muscas e Diego Corrias concordano nel segnalarne il potenziale e le criticità insieme: «La strada – sostiene il secondo – è di interesse strategico, non solo per i comuni di Assemini e Sestu ma come alternativa alla 130 per gli spostamenti su Cagliari. La prossima apertura di Ikea a Elmas presumibilmente causerà un ulteriore aumento del traffico».

Era il 2021 quando i Comuni di Assemini e Sestu fecero pressione sulla Città metropolitana che si era assunta l'impegno formale della progettazione e l’onere del reperimento dei fondi: 100mila euro, certificava la giunta Licheri, allora alla guida di Assemini. «Ma c’è un forte in ritardo. L'opera però è fondamentale per sicurezza e traffico», conclude Corrias, all’epoca assessore.

«La strada per Sestu – aggiunge Muscas – è trafficata quanto pericolosa perché priva di segnaletica, in particolare quella a terra, e anche di illuminazione: poi ci sono incroci con una visibilità inesistente, spesso tale da causare incidenti. Non può essere più considerata secondaria, dato il traffico. Intervenire è urgente».

Il sindaco

Il sindaco Mario Puddu, consapevole della situazione, risponde: «È un tratto di competenza del Comune, però anche della Città metropolitana, e il progetto è fermo proprio lì. Sarà però nostra cura premere affinché l’iter riprenda. Nell’attesa è nostra priorità garantire la sicurezza su quella strada perciò laddove ravviseremo situazioni di pericolo (grosse buche o simili), interverremo subito».

RIPRODUZIONE RISERVATA