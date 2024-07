La strada per Oschiri ha riaperto dopo due anni 

Senso unico alternato, chiusura notturna e divieto di transito per i mezzi pesanti, sono queste le regole della fruizione del ponte Diana. Da ieri è aperta la struttura viaria sulla strada statale 392 "del Lago del Coghinas", nel comune di Oschiri, al centro di una vertenza territoriale condotta da migliaia di persone, dopo la chiusura nel giugno del 2022. Adesso, come era stato annunciato nei giorni scorsi da Anas, il ponte è transitabile. Anas ha comunicato che i lavori non sono ultimati: «Gli interventi proseguiranno in notturna per il completamento del risanamento delle strutture verticali, a partire dalle 21 e fino alle 5 del mattino. Il traffico sul ponte sarà consentito con un limite di carico di 7,5 tonnellate, per questo sarà vietato il transito ai mezzi pesanti». Ecco i dati del ponte Diana, l’opera è stata costruita nel 1925, è lunga 315 metri ed è composto da 15 campate da 16 metri e un arco centrale da 72 metri. I lavori in corso sono particolarmente complessi, spiegano Anas e Regione “per le caratteristiche dell'infrastruttura che ha richiesto non solo interventi di consolidamento ma anche il restauro conservativo” I lavori avevano subito una sospensione nel luglio del 2023 a causa della complessità degli interventi che hanno richiesto l'abbassamento del livello del lago Coghinas. Ora il territorio di Oschiri e l’Alta Gallura sono collegati.

