La strada per Lula è un buco nero 

Tutte le strade portano a Lula, almeno stando alla cronaca di questi ultimi mesi riguardo il progetto dell’Einstein Telescope nel sito della miniera dismessa di Sos Enattos, non fosse che le condizioni delle arterie che a essa conducono giacciono in condizioni disastrose. Tutte le strade porterebbero a Lula e a Bitti se la burocrazia, la noncuranza e la mancanza di fondi non ne rallentassero la marcia. Già perché la provinciale 73, chiamata Bitti-Sologo, che avrebbe dovuto facilitare le comunicazioni fra i comuni del Goceano e del basso Logudoro con Bitti, Lula e Onanì e infine con la 131 Dcn Abbasanta-Olbia, arteria vitale per l’economia del centro Sardegna, altro non è che la rappresentazione emblematica dell’incuria, figlia di una congenita mancanza di fondi.

Pericoli

Tracciato con il sangue delle numerose vittime che, in 17 chilometri hanno perso la vita, da che è stata aperta al traffico, il nastro di asfalto, rifatto più e più volte “a macchia di leopardo”, ha seminato croci, che sono germogliate come piante allogene lungo tutto il percorso. «La Regione intervenga quanto prima, mettendo a disposizione della Provincia di Nuoro, le risorse per porre in sicurezza una strada fondamentale per lo sviluppo del territorio, per il raggiungimento di un sito importante come quello di Sos Enattos e ancor di più per il collegamento con i paesi di Lula, Onanì e Bitti». Giuseppe Ciccolini sindaco di Bitti non ha dubbi: «Serve un finanziamento straordinario, capace di risolvere, con i problemi del manto stradale, anche quelli del dissesto che interessa l’area».

Tempi lunghi

Redatto dal Consorzio di Bonifica fra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, il progetto fu finanziato dall’allora Comunità montana delle Baronie (presieduta allora da Silvestro Ladu) con 48 miliardi delle vecchie lire, diventati 54 a seguito di perizie tecniche sullo stato di avanzamento, e a lavori finiti fu presa in carico dalla Provincia. Per Antonio Gaddeo, dirigente del settore infrastrutture della Provincia di Nuoro «la Bitti-Sologo è una strada lunga, invita alla velocità e soprattutto è fatta male». I fondi destinati alla Provinciale sono sempre pochi. «In questo ultimo periodo – continua - abbiamo appaltato un cantiere per 300 mila euro del ministero dei Trasporti, che abbiamo destinato a bitumazione e segnaletica su oltre 2 chilometri e mezzo, dal bivio di Lula a scendere verso l’incrocio con la 131 Dcn, i cui lavori inizieranno appena miglioreranno le temperature ma, sempre a macchia di leopardo». Clara Michelangeli, sindaco del Comune di Onanì (che come Bitti e Lula ha subito danni durante le alluvioni degli anni scorsi): «Sono anni che chiediamo interventi seri di ripristino della viabilità ma, sinora, abbiamo ottenuto piccoli interventi di manutenzione esclusivamente nei tratti stradali più disastrati - osserva – la Bitti-Sologo di fondamentale importanza per le nostre comunità, si parla tanto di interventi di rilevanza economica come il progetto dell’Einstein Telescope ma, basta guardare la strada per capire il livello infrastrutturale del territorio, dove basta una pioggia un po’ più intensa per isolarci dal resto del mondo». Per Pietro Castagna, consigliere di minoranza nel comune di Lula, «sarebbe opportuno che i Comuni che maggiormente usufruiscono di quest’arteria stradale, si unissero per chiedere agli enti preposti, la messa in sicurezza della Bitti-Sologo».