La strada per l’ecocentro cosparsa di viti e chiodi 

Si moltiplicano le segnalazioni da parte dei residenti sulla presenza di viti nelle strade cittadine. Dopo l’allarme in via Iglesias e via Cagliari, si è verificato un nuovo episodio in località Is Coras, vicino all’ecocentro comunale.

L’ultimo fatto è stato segnalato da Alessandro Congia, residente di Sestu, che ha informato anche l’amministrazione cittadina: «Ho trovato viti sparse per tutta la strada, non in un unico punto. Magari è una coincidenza ma non è un buon segno, soprattutto in una strada trafficata da residenti e lavoratori. Ho provveduto personalmente a toglierle per evitare ripercussioni sui cittadini che si recano in quella zona per andare all’ecocentro o al lavoro».

Il vicesindaco e assessore alla Viabilità e Traffico di Sestu Massimiliano Bullita, ha espresso una forte preoccupazione: «Ho appreso che nella viabilità sopra Is Coras, nel lato opposto rispetto all'ecocentro, erano presenti delle viti autofilettanti sparse in un’ampia porzione della strada, che a dire di chi poi con un gesto esemplare si è preso cura di raccoglierle, apparivano messe lì intenzionalmente e non cadute casualmente da un carico. Ora viene difficile capire quale sia la motivazione del gesto, di sicuro è un fatto preoccupante visto che la strada è discretamente frequentata, e lo scoppio di un pneumatico, soprattutto per i motociclisti, presenta un pericolo potenziale elevato». Il Comune invita i cittadini a segnalare immediatamente episodi simili.



RIPRODUZIONE RISERVATA