«La strada per il sito archeologico è in condizioni pietose» 

Strade e itinerari turistici non percorribili a causa delle abbondanti piogge che tra ottobre e novembre scorsi hanno creato dislivelli e avvallamenti sui quali ancora non ci sono stati interventi di ripristino. Fra queste, quella che porta al sito archeologico di Grutt’i Acqua. «Noi la percorriamo per recarci nei nostri terreni - dice Antonio Orrù, ex assessore comunale - ma di questo passo è inevitabile distruggere auto e rischiare ingenti danni. Io stesso ho più volte segnalato il problema all’amministrazione comunale, ma finora non si è visto nessuno». Tutti ricordano l’alluvione a novembre scorso. «Ha riportato alla luce solo i sassi della base stradale - continua Orrù - rendendo la strada di fatto pericolosa e a tratti non percorribile». Non solo pastori e agricoltori lamentano la situazione. È una strada battuta anche dai turisti. «Per noi che viviamo e operiamo con strutture ricettive in questo paradiso - dice Giovanni Porta, presidente dell’associazione Love Sant’Antioco - è molto importante riabilitare una viabilità delle strade sterrate che oggi versano in uno stato di precarietà». Tra le richieste, una segnaletica chiara, pochi interventi che potrebbero rivitalizzare una zona importante dell’isola. (s. g.)

