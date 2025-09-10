VaiOnline
Macomer.
11 settembre 2025 alle 00:27

La strada per il nuovo cimitero  vietata ai pullman dell’Arst 

La strada comunale per raggiungere il nuovo cimitero di Serbagusa è impercorribile per i bus. I disagi sono tanti, soprattutto per le persone anziane che devono percorrere a piedi, quasi tutti i giorni, circa un chilometro e mezzo, per pregare sulla tomba dei loro cari. Poi devono anche tornare a casa, magari sotto il sole cocente o sotto la pioggia.

La situazione interessa centinaia di persone, ma la soluzione del problema appare lontana. La strada che collega l'abitato da via Aldo Moro, nel rione di Santa Maria, fino nuovo cimitero di S'erbagusa, lunga un chilometro, utilizzata fino a qualche anno fa dai pastori e proprietari di vigneti, è larga appena di tre metri. Dopo l'apertura del nuovo cimitero, doveva essere trasformata in una strada larga, con marciapiedi, alberi e illuminazione, con l'allargamento di un ponte proprio vicino alla via Aldo Moro, e quindi messa in sicurezza. Finora è stato realizzato solo un marciapiede con l’impianto di illuminazione.ì La strada rimane stretta e impercorribile per i bus dell'Arst, che possono accompagnare le persone soltanto alla fine di via Aldo Moro. La richiesta del Comune di allungare il percorso dei bus fino al nuovo cimitero è stata respinta dall'Arst. «Abbiamo approntato un progetto di massima che vale 600 mila euro - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis - ora attendiamo i finanziamenti dalla Regione e dal Ministero. Occorrono risorse ingenti, perché c'è da effettuare degli espropri ed eliminare la strettoia costituita dal vecchio ponte».

