La strada per Baunei comincia a prendere forma 

La luce in fondo al tunnel ancora non si vede. Ma con i lavori appena terminati sul versante di Triei, la provinciale 55 che da nord dell’abitato conduce a Baunei ha le sembianze di una strada modello. Parapetti, cordoli e carreggiata asfaltata. Però è soltanto l’inizio, perché per completare l’opera mancano ancora alcuni chilometri in direzione Baunei.

Il progetto originario è vecchio di oltre mezzo secolo. Agli inizi degli anni Sessanta i bambini che giocavano nel rione de Su Peale restavamo incantati davanti ai signori in giacca e cravatta impegnati a effettuare rilievi tecnici nel tratto di strada fra Triei e Baunei. In realtà, già negli anni Cinquanta erano stati aperti mini cantieri per segnare il tracciato e gli operai venivano retribuiti con sacchi di farina. «Quelli appena realizzati - fanno sapere gli amministratori di Triei - sono lavori importanti di messa in sicurezza di un tratto aperto al traffico veicolare, per cui deve essere garantita la percorribilità in condizioni adeguate. Esiste quindi la volontà delle amministrazioni comunali di Triei e Baunei di procedere congiuntamente per completare i lavori portando le istanze delle nostre comunità davanti alle autorità competenti». (ro. se.)

