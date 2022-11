La strada per Alghero resta chiusa 

Per raggiungere Alghero e il suo aeroporto da Bosa, e dagli altri centri della Planargia e Montiferru, i viaggiatori dovranno percorrere la strada fino a Montresta, per arrivare a Villanova Monteleone e, quindi, imboccare la strada Statale 292 fino ad Alghero. Niente di nuovo sotto il sole: anzi, sotto la pioggia.

Da venerdì notte è chiusa al traffico la strada litoranea che collega Bosa e Alghero, a causa di una grossa frana che ha interessato la Provinciale 49 all’altezza del tredicesimo chilometro. I detriti sono stati rimossi ieri mattina ma il percorso non è stato ancora riaperto, causa le verifiche in corso sulla tenuta del costone che ha già ceduto. Si attendono gli interventi e la decisione sulla riapertura che spetta alla Provincia di Oristano che bene farebbe dopo l’ennesima frana ad intervenire per mettere in sicurezza la parete rocciosa.«Non abbiamo avuto il via libera alla riapertura della strada – dice il sindaco Piero Casula – Speriamo che entro domani il percorso possa essere di nuovo fruibile».

Continua il maltempo che evidenzia le irrisolte problematiche della città di fondo valle. Ora, dopo allagamenti e vento devastante, ci si mettono anche le frane, fenomeno comunque non nuovo in questa zona.

L’alternativa

Allarme viabilità

In assenza di interventi davvero risolutori, Bosa continua ad essere ostaggio delle problematiche di sempre: allagamento delle strade cittadine, impercorribilità di quelle di principale collegamento.

La strada verso Macomer è una gruviera; la circonvallazione di Sindia è chiusa da oltre un anno; quella verso Modolo, ridotta in un tratto ad una sola corsia ormai da oltre cinque anni.

Piazze sott’acqua

Intanto, Bosa sempre più viene definita come la Venezia della Planargia e, paradossalmente, non è il fiume la principale fonte di preoccupazione. Il Temo minaccia, si gonfia sotto i piloni del ponte, allaga le sue zone di golena nella campagna; ma non la città che, invece, subisce ad ogni acquazzone i disastri di una rete di raccolta insufficiente e di un sistema di canali che, in condizioni particolari, non riesce a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche collinari verso il fiume.

Non si era ancora finito di parlare dei danni di qualche giorno fa che venerdì, nel tardo pomeriggio e parte della notte, si sono riproposte le consuete situazioni. Pioggia intensa, vie allagate, tombini ribollenti e scoperchiati per consentire un maggior deflusso, piazze trasformate in laghi, come è successo nel rione di Santa Caterina.

Di tutto ciò si parlerà in una prossima seduta del Consiglio comunale, richiesta con urgenza dalle opposizioni.

