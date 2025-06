«La strada per Alghero è abbandonata e pericolosa» 

Una richiesta urgente di intervento per il gravissimo dissesto della strada Bosa-Alghero è stata sollecitata alla Provincia dai consiglieri comunali di opposizione Simona Cadoni, Eligio Urgu e Angelo Masala. Denunciano il gravissimo stato in cui versa l'arteria, fondamentale per il territorio visto che che attraversa un tratto di costa di eccezionale valore paesaggistico e turistico, ormai da tempo in condizioni di pericolosità inaccettabili per automobilisti e motociclisti.

«Al netto dell’intervento straordinario per il rifacimento del superamento di un ruscello nella parte della Provincia di Sassari - denunciano i consiglieri comunali - appare in totale stato di abbandono, la strada è caratterizzata da profonde buche, cedimenti del manto, avvallamenti simili a crateri su alcuni ponti, segnaletica orizzontale e verticale fatiscente o inesistente, guardrail danneggiati. Tale situazione – sottolineano Cadoni, Urgu e Masala - non solo compromette la fluidità del traffico e i tempi di percorrenza ma rappresenta un serio rischio per l'incolumità pubblica, rendendo la circolazione estremamente precaria e aumentando esponenzialmente il pericolo di incidenti, che rendono pertanto indispensabile e non più procrastinabile un intervento». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA