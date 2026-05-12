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Iglesias
13 maggio 2026 alle 00:29

La strada intorno al lago resta chiusa 

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Il tratto di strada che circonda il lago della diga di Punta Gennarta rimarrà chiuso. Non sussistono infatti, le condizioni di sicurezza che possano permettere una sua apertura. A sostenerlo è l’Ente acque della Sardegna (Enas ) che gestisce la diga nell’ambito del sistema idrico multisettoriale regionale. «È fondamentale - ha spiegato l’amministratore unico di Enas, Marco Soriga - garantire le condizioni di sicurezza della strada prima della sua apertura. Quattro le ragioni che ci impediscono di riaprire la strada: il tracciato cieco, privo di spazi di manovra e inversioni di marcia. Le possibili interferenze con la statale 126 e con l’accesso all’impianto di potabilizzazione. L’assenza di banchine laterali e punti di potenziamento instabili e difficilmente ispezionabili». Il Comune, sull’altro fronte, ne chiede l’utilizzo per fini sportivi e ludico ricreativi. E non è esclusa la possibilità di richiedere il trasferimento della proprietà fra i suoi beni. La prossima settimana sarà cruciale per segnare una svolta a questa intricata vicenda. (ro. p.)

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