La strada intorno al lago resta chiusa 

Il tratto di strada che circonda il lago della diga di Punta Gennarta rimarrà chiuso. Non sussistono infatti, le condizioni di sicurezza che possano permettere una sua apertura. A sostenerlo è l’Ente acque della Sardegna (Enas ) che gestisce la diga nell’ambito del sistema idrico multisettoriale regionale. «È fondamentale - ha spiegato l’amministratore unico di Enas, Marco Soriga - garantire le condizioni di sicurezza della strada prima della sua apertura. Quattro le ragioni che ci impediscono di riaprire la strada: il tracciato cieco, privo di spazi di manovra e inversioni di marcia. Le possibili interferenze con la statale 126 e con l’accesso all’impianto di potabilizzazione. L’assenza di banchine laterali e punti di potenziamento instabili e difficilmente ispezionabili». Il Comune, sull’altro fronte, ne chiede l’utilizzo per fini sportivi e ludico ricreativi. E non è esclusa la possibilità di richiedere il trasferimento della proprietà fra i suoi beni. La prossima settimana sarà cruciale per segnare una svolta a questa intricata vicenda. (ro. p.)

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