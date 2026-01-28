VaiOnline
Via delle Fosse Ardeatine.
29 gennaio 2026 alle 00:45

«La strada è una pista di Formula Uno, mettete i dossi» 

I lunghi rettilinei vengono scambiati da molti automobilisti per delle strade dove si può correre senza problemi, nonostante si trovino all'interno della città e perciò vige l’obbligo di non superare i 50 km/h. Succede così che in via delle Fosse Ardeatine, a Pirri, il rispetto dei limiti di velocità spesso è un optional. E poco importa se lungo questa arteria stradale siano presenti ben tre scuole: due dell'infanzia e una secondaria di primo grado, e quindi sia frequentata ogni giorno da bambini e ragazzini. Gli abitanti del luogo da tempo fanno presente la pericolosità che questa via rappresenta per i pedoni (bambini e ragazzini in primis). «Le strisce pedonali, così come sono, non servono a niente, perché le macchine non rallentano e, quando qualcuno inizia ad attraversare, si fermano solo all’ultimo minuto, spesso inchiodando», racconta Mirella Piras, una residente. «Finora è stato solo questione di fortuna che nessun pedone sia stato investito. Mi preoccupa quello che potrebbe succedere a qualche ragazzino che attraversa la strada all'improvviso, perché il più delle volte attraversano guardando il cellulare. Chi si deve fermare è l’automobilista, ci sono anche bambini che attraversano con i genitori. Bisogna mettere i dossi come hanno fatto in altre zone di Cagliari dove ci sono scuole». (st. la.)

