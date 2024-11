«La strada è statale, non vogliamo più gestirla» 

Nel bel mezzo di una strada statale, la 195, c’è una parentesi privata: è lunga circa nove chilometri, trafficatissima e da 26 anni rappresenta un’anomalia. Realizzata negli anni ‘90 con fondi della Cassa per il Mezzogiorno come percorso d’emergenza in caso di incidenti alla raffineria, ben presto è diventata la via obbligata per raggiungere da Cagliari le spiagge di Pula e Chia senza attraversare Sarroch. Da sempre a gestirla è il Cacip (Consorzio industriale provinciale di Cagliari), che negli anni non ha smesso di chiedere all’Anas di prenderla in carico. In termini tecnici: la statizzazione. Risultati concreti, finora, nessuno.

La lettera del direttore

Ora, però, le cose potrebbero cambiare: con l’apertura, due mesi fa, del cosiddetto “lotto 3”, da Capoterra a Sarroch, il tratto gestito dal Cacip (dalla raffineria al vivaio Sgaravatti) è incastonato fra due tronconi di strada statale. Non solo: Anas ha avviato le procedure d’esproprio in vista del “lotto 2-C” (dalla galleria di Su Nuraxeddu a Pula). E il Cacip spinge sull’acceleratore.Venti giorni fa il direttore Stefano Mameli ha scritto all’Anas ricordando ciò che è noto: da anni il Consorzio gestisce una strada di rilevanza pubblica senza avere né strutture né risorse adeguate. La funzione e gli obiettivi del Cacip sono altri, e la legge prevede che a occuparsi di strade pubbliche siano comuni, province (o città metropolitane) o lo Stato. «La presenza di una viabilità “privata” che interrompe la strada statale – sottolinea Mameli – rappresenta un elemento di grave pericolo per gli utenti. Per questo stiamo chiedendo all’Anas la presa in carico di questo tratto di viabilità consortile, affinché l’ente deputato per legge alla gestione delle strade di tale rango e ambito possa procedere alle attività di sua esclusiva competenza. Ricordiamo – aggiunge il direttore – che il Consorzio non gode di alcun finanziamento pubblico per la gestione della strada: la manutenzione è effettuata con fondi propri e dunque è impossibile far fronte a tutte le necessarie attività di messa in sicurezza per mancanza di risorse economiche». E le spese non mancano: c’è da garantire la qualità del manto stradale, la funzionalità della segnaletica orizzontale e verticale, la sicurezza della galleria di Su Nuraxeddu. Solo l’impianto per illuminare quest’ultima, entrato in funzione la settimana scorsa dopo una lunga attesa, è costato sui 180mila euro: soldi che il consorzio avrebbe dovuto spendere per attività legate alla sua funzione strategica. «Tanto più – rimarca Mameli – che abbiamo già in carico altri 70 chilometri di strade».

La lettera non è la prima. L’ingegner Alberto Liguori, memoria storica del Cacip, era già in servizio quando, nel 1998, la strada fu collaudata: «Già nella delibera di collaudo – ricorda – si dà per iscritto mandato al presidente di chiedere il passaggio di competenze all’Anas». Un auspicio condiviso dal sindaco di Sarroch, Angelo Dessì: «Ci auguriamo quanto prima che l’Anas intervenga per sistemare la viabilità anche in altri punti del tracciato», rimarcava giorni fa nel salutare l’avvento dell’illuminazione a Su Nuraxeddu.

Il ruolo del Ministero

Forse però stavolta si può azzardare un minimo di ottimismo. Ieri Liguori e altri tecnici del Cacip hanno incontrato negli uffici dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici l’ingegnere Francesco Ruocco, capo compartimento Anas per la Sardegna, e altri tecnici dell’azienda stradale. La 195 non era il primo punto all’ordine del giorno ma se n’è parlato. Anas ha fatto presente che c’è un iter preciso da seguire: occorre presentare una richiesta formale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà questo a valutare se avviare il processo di statizzazione. Tuttavia ieri si respirava un’aria diversa rispetto al passato. «Sono più fiducioso», confida Liguori. Vedremo.

RIPRODUZIONE RISERVATA