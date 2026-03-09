La strada diventa privata, il proprietario la chiude 

Il 4 marzo 2026 una strada del rione Cuccuau è divenuta privata in ragione di una sentenza del Tribunale di Lanusei. L’accesso è stato chiuso da due paletti dissuasori collegati da una catena e vi è stato affisso un cartello indicante la proprietà privata in forza di una sentenza di usucapione dichiarata dal giudice con sentenza numero 298 del 17 dicembre 2025.

Alla luce di un rapporto della Polizia locale è arrivata la proposta di nominare un legale per tutelare l’interesse pubblico e i diritti della collettività privata di un’area ad uso pubblico: “in ragione del consolidato e incontestato utilizzo effettuato negli anni come comprovato dagli atti amministrativi e rilievi cartografici e fotografici, dagli atti d’ufficio e dallo stesso comportamento del proprietario nel metterla a disposizione”. Di fatto la strada per oltre vent’anni è stata utilizzata come se fosse pubblica. Fino al giorno in cui, usucapita la proprietà il padrone ha chiuso i cordoni. Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Ivan Mameli dovrà ricorrere alla carta bollata per far valere le proprie ragioni ma soprattutto quelle dei quotidiani utilizzatori della strada. (si. l.)

