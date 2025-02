La strada di Billittu chiusa al traffico  

Sono iniziati nei giorni scorsi a Fluminimaggiore i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada vicinale di Billittu.

«I lavori – spiega il vicesindaco e assessore comunale ai lavori pubblici, Marco Cau – riguarderanno il rifacimento del fondo stradale, prima con uno strato di calcestruzzo e poi con la bitumazione, per risolvere in maniera definitiva il transito nel tratto di strada, che solitamente si presenta dissestato dalle forti precipitazioni. Si tratta di un’opera molto importante». Per dar modo all’impresa che si è aggiudicata i lavori di eseguire quanto è stato previsto nel progetto esecutivo dell’intervento, per alcuni giorni il traffico sarà interdetto nell’area del cantiere e deviato nelle strade limitrofe. Una deviazione, che consentirà in ogni modo di raggiungere tutte le località della zona.

«La strada vicinale di Billittu – conclude Cau – resterà chiusa al traffico ordinario dal 25 febbraio al 22 marzo 2025. Le località Bau Porcus, Zenneru e Sa Perd’e S’Oliu, saranno raggiungibili percorrendo la strada vicinale di Su Scommau. I lavori, comunque, saranno conclusi in breve tempo».

