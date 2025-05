La strada dello shopping invasa dai mastelli: l’ira dei commercianti  

Tra i turisti e i cagliaritani che passeggiavano in via Garibaldi o mangiavano seduti nei tavolini dei locali, ieri prevaleva un certo stupore. Accanto a loro, decine di mastelli dei rifiuti e pile di cartone lasciati dai residenti di via San Domenico che a causa della chiusura della strada per lavori sono stati invitati a portare i loro rifiuti nella strada dello shopping.

«Cadiamo dalle nuvole», commenta Paolo Angius, commerciante via Garibaldi e presidente onorario associazione commercianti “Strada Facendo”. «Non siamo stati informati della decisione di far mettere i mastelli di via San Domenico. Riteniamo che sia un'assurdità, ne va del decoro di una strada commerciale percorsa ogni giorno dai turisti. Mi auguro che ci ripensino».

Strada chiusa

I residenti dicono che «è così da qualche giorno». Ma a preoccupare è come si potrà presentare la via dello shopping cagliaritano nei prossimi giorni, visto che da ieri i residenti di via San Domenico dovranno lasciare i propri mastelli in via Garibaldi, poiché la loro strada non sarà percorribile chissà per quanto. «Sarà più facile rubarli», riflette Patrizia Sanna, una residente, «e non è certo comodo per noi uscire di casa la sera tardi per portare i mastelli fino a via Garibaldi, magari anche sotto la pioggia».

È difficile trovare qualcuno che non la pensi allo stesso modo. Antonio Ibba, anche lui abitante di via San Domenico: «È un problema non da poco per noi, che saremo costretti a lasciarli in un’altra via, col rischio di non ritrovarli più il giorno dopo. Per non parlare del disagio che crea doverli portare fino a lì e andare a riprenderli. Se normalmente li riportiamo dentro casa entro la mattinata seguente, non sarà così questi giorni. Molti di noi lavorano e non possono arrivare la mattina fino a via Garibaldi senza perdere tempo e fare dunque tardi al lavoro». Secondo il residente, questo comporterà che via Garibaldi sarà invasa dai mastelli «anche fino al pomeriggio inoltrato», con ciò che ne deriva in termini di decoro di una strada turistica.

Denise Porcedda pensa che si creerà il caos: «Sarà inevitabile, perché oltre ai nostri bidoni ci saranno quelli degli abitanti di un’altra strada e si accumuleranno. Una brutta immagine agli occhi dei turisti. Quando c’è la carta non è tanto problematico, ma quando si accumuleranno i mastelli dell’umido sarà peggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA