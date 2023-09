La strada delle auto abbandonate 

Auto abbandonate, una dietro l’altra. C’è ad esempio una Ford ormai arrugginita e ridotta a discarica con un passeggino sul tettuccio. Poco più in là altri tre mezzi e un Caravan, anche questi usati come pattumiere.

Le proteste

Non siamo in periferia ma nel centro cittadino, in via Foscolo, a pochi passi da una scuola elementare. Una situazione che non piace a nessuno. Sono mezzi da rottamare, oppure momentaneamente inutilizzati? I residenti assicurano che sono fermi da tempo e su un parabrezza c’è anche il verbale di una multa lasciato dalla Polizia locale. Diversi abitanti hanno segnalato lo sconcio e chiedono interventi: «Almeno i mezzi che sono visibilmente non in uso vengano portati via anche ricorrendo alla rimozione forzata: è una questione di sicurezza».

I controlli non mancano. Ma le vecchie auto restano lì a creare disagi, degrado e anche situazioni di pericolo. Non possono restare eternamente in via Foscolo, una strada frequentatissima. «Non sappiamo se questi mezzi siano utilizzabili – spiega una madre che ha il figlio nella vicina scuola -, né se siano assicurati o meno. Sappiamo però che sono lì abbandonati da tempo e non sembrano per nulla in regola».

Giro di vite

Il vice comandante della Polizia locale, Antonello Angioni assicura che «i controlli si fanno da tempo su tutto il territorio. Siamo intervenuti spesso anche con la rimozione dei mezzi abbandonati. Per via Foscolo stiamo completando i necessari accertamenti per eliminare ogni irregolarità».

E i dati degli ultimi anni lo dimostrano: nel 2021 in città erano state rimosse circa cento carcasse di auto abbandonate in centro e in periferia, mentre l’anno precedente ci si era fermati a settanta. Numeri in crescita anche nel 2022. Merito del lavoro del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale che ha pattugliato il territorio anche su segnalazioni dei cittadini. Così uno dopo l’altro sono spariti tanti cimiteri di veicoli e sono state portate via carcasse abbandonate in alcuni casi anche da anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA