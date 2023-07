La strada della transumanza 

Da decenni, partendo dalla loro Desulo, sono custodi dell’antica tradizione della transumanza, tramandandola di generazione in generazione. Come ogni anno, nella giornata di mercoledì, i fratelli Giannetto, Antonello, Massimo e Tore Locci hanno trasferito oltre 400 pecore dall’azienda di Laconi a quella sul Gennargentu. A seguirli, anche i giovanissimi nipoti: Salvatore, Nicolò, Sebastiano, Antonio e Nicola. Non da meno il contributo di diversi compaesani, fra cui l’ex sindaco del paese Gigi Littarru e lo scrittore Antonangelo Liori, accorsi per il servizio staffetta.

Il percorso

Partiti alle 3.30 dall’ovile in località “Istunu” hanno marciato per 50 chilometri fra scenari mozzafiato. E così, dopo il passaggio alle 6.30 a Ortuabis il proseguo lungo la statale 295, passando per il valico di Sa Casa e lungo la Cossatzu-Tascusì. Alle 21 l’atteso arrivo nei pascoli locali, con l’accoglienza dei compaesani. «Per noi la transumanza è storia, tradizione e identità - spiega Massimo Locci - raccogliamo il testimone lasciatoci da nostro padre, trasmettendolo ai nostri figli. Viviamo tutto ciò con emozione, coinvolgendo le persone care». E poi: «Siamo grati ai nostri avi per averci avvicinato ai valori del mondo rurale. Attraverso la pastorizia e il ritorno alla terra possiamo contribuire allo sviluppo delle zone interne. Ma, soprattutto, arginare lo spopolamento». Lo dice con fermezza Locci, che insieme ai fratelli vive le crescenti difficoltà della categoria: «Il prezzo di carburanti, mangimi ed energia elettrica è schizzato alle stelle. Ma non possiamo arrenderci, questa è la nostra vita, il lavoro che amiamo fare pur nelle sue mille problematiche. E vedere i nostri figli così appassionati ci riempie di orgoglio».

Regista al lavoro

Non è voluto mancare il regista ogliastrino Pietro Mereu. All’opera per la realizzazione del documentario internazionale “Sonaggios”, ha catturato momenti salienti e curiosità. Obiettivo raccontare al mondo ciò che ci rende unici: «Ho conosciuto i Locci a Tonara mentre sceglievano le campane per la transumanza. Ne è nata una sintonia immediata, seguendoli anche nella tosatura. Da documentarista mi sono trovato di fronte a persone eccezionali che perseguono un’attività antica e tradizionale. Studiando da vicino i produttori di campanacci Sulis e Floris, ho trovato un parallelismo con i Locci. L’opera che stiamo realizzando mira a divulgare ancor di più queste tradizioni, rendendole immortali». Nella mattinata non è mancata l’ospitalità. All’ombra dei ciliegi di “Sa Fontana e s’abba urce” di Aritzo, gli allevatori hanno fatto sentire tutti a casa con un pranzo tipico. L’ospite è sacro e i Locci, veri ambasciatori di tradizione, lo sanno bene.

