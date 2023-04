La strada della morte e l’ira dei residenti «Subito i dissuasori» 

Da ieri c’è un’altra croce in via Leonardo Da Vinci, l’ennesima di un triste e lungo elenco.

Nonostante i lavori di rifacimento della segnaletica conclusi di recente, la litoranea dove ha perso la vita Paolo Giufarelli, ex carabiniere 56enne, continua ad essere una delle più pericolose del territorio. Lo dimostrano anche i dati della Polizia locale: nel 2022 ci sono stati 50 incidenti, in netto aumento rispetto all’anno precedente quando si erano fermati a 35.

I residenti continuano a chiedere soluzioni soprattutto per il tratto all’altezza della ringhiera dove ieri ha perso la vita il motociclista, per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità. E si sta promuovendo una raccolta di firme per chiedere la sistemazione di dissuasori o di attraversamenti pedonali rialzati. «Da tempo chiediamo maggiore sicurezza in via Leonardo da Vinci – dice il presidente del comitato Margine Rosso Emanuele Contu -, da un anno sollecitiamo l’installazione dei dissuasori e dei dossi in quella strada maledetta. Siamo stanchi e arrabbiati, tra imprudenza di chi sta alla guida e una strada che non ha un minimo di accorgimenti per rallentare la follia di chi corre. Perchè è sempre quella la causa. La velocità. Vedo centinaia di motociclisti correre e sfrecciare oltre ogni limite ragionevole, ma vedo anche automobilisti indisciplinati non rispettare quel sacrosanto limite di 50 chilometri orari. È un misto di sentimenti, tra tristezza e rabbia. Mi si gela il sangue di fronte a queste tragedie e mi viene rabbia perché si possono evitare».

In via Leonardo da Vinci infatti si continua a correre, ad avere scarsa visibilità a doversi immettere da incroci a raso pericolosissimi. Per non parlare di strisce pedonali poco illuminate e insicure dove transitano tanti pedoni diretti soprattutto verso fermate degli autobus altrettanto buie e pericolose.