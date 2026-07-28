La strada del mare soffoca nel traffico 

Se già nelle altre stagioni non è che le cose vadano benissimo, è però soprattutto in estate che viale Colombo, la strada di accesso alla città dal mare, va nel caos.

Al consueto traffico, si aggiunge infatti quello delle centinaia di persone dirette alle spiagge e il risultato è pesante: lunghe code non solo sul viale, soprattutto agli incroci con via Nenni e via Bonaria, ma anche sulle strade limitrofe come via Nenni che diventa un imbuto.A complicare le cose ci sono poi i lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica, l’unica alternativa a viale Colombo per raggiungere il Poetto, strada in cui il mercoledì si svolge anche il mercatino rionale.

Le proteste

«In viale Colombo c’è il delirio», dice Franco Boscu seduto su una panchina all’incrocio con via Nenni «creato soprattutto perché è chiuso un tratto di via Della Musica e passano tutti da qui. E non si può stare nemmeno seduti sulle panchine perché siamo avvolti dallo smog. Bisogna pensare seriamente a delle soluzioni perché così non si può andare avanti».Soluzioni che c’erano ma che sono state scartate di volta in volta. A cominciare da un senso unico che sembrava non piacere a nessuno.Non mi pare fosse una soluzione quella che avevano proposto di fare il senso unico a scendere dal Poetto» commenta Luciano Tocco, «che utilità avrebbe? L’importante invece è fare andare il traffico che arriva da viale Marconi verso il Poetto, in quel caso si poteva ragionare sul senso unico». Per Tonio Serra, invece, «il senso unico non è fattibile: purtroppo d’estate il problema è serio ma bisogna trovare altre soluzioni».

L’attesa

Le cose dovrebbero migliorare con la riapertura di via Della Musica prevista per il 31 agosto, perché i cantieri di Abbanoa sono stati un po’ rallentati dal grande caldo di questa prima parte d’estate. Mentre non ci sono ancora certezze sullo spostamento del mercatino del mercoledì, chiesto più volte dagli stessi operatori.

Tra le altre modifiche ferme al palo ci sono poi i mini rondò e i semafori sincronizzati. La prima idea di realizzare le rotatorie agli incroci tra via Nenni, via Magellano e via Garibaldi era stata scartata perché non c’era lo spazio a sufficienza, soprattutto per i bus che già fanno fatica nel mini rondò tra viale Colombo e via Salieri. Più fattibile invece quella dei semafori sincronizzati – una sorta di onda verde in grado di evitare che passando a un incrocio ci si debba fermare subito dopo trovando il rosso a quello successivo – ma anche questa ipotesi al momento non ha avuto seguito. E intanto in viale Colombo resta il solito caos.

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