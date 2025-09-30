La strada dei tombini sonanti 

Una riqualificazione che fa (letteralmente) rumore. È quella denunciata dadi residenti di via Trieste. Strada loro oggi hanno rinominato sarcasticamente “via dei Tombini Sonanti”. Dopo dieci mesi di lavori intensi - tra cantieri, deviazioni e disagi - la strada è stata completamente rifatta: nuovo manto d’asfalto, segnaletica brillante, marciapiedi in ordine. Ma basta restare qualche minuto per accorgersi che qualcosa non quadra. «Ogni tombino, - sia sulla carreggiata che sui marciapiedi - suona. Ma non un semplice tintinnio: sono colpi secchi, forti, che sembrano spari. Ad ogni passaggio di auto o furgone, la strada rimbomba», denunciano alcuni residenti. A peggiorare la situazione sono i mezzi pesanti e le ore notturne, quando il silenzio amplifica ogni rumore. Il risultato? Un disturbo costante che toglie il sonno e mette a dura prova la pazienza di chi ci abita.

Quiete dimenticata

Un dettaglio che suona come una beffa: solo poche settimane fa, i residenti avevano protestato per la presenza delle barriere da installare nella parte iniziale della strada, e dopo un incontro con il comune che ha spiegato le proprie ragioni, tutto è rientrato. Ora, si ritrovano con un problema più fastidioso: un’infrastruttura nuova che però a loro dire, rende più difficile la vita quotidiana. «La strada sarà anche bella da vedere, ma è una tortura per le orecchie» commenta con amarezza un abitante. Così l’aspetto curato contrasta con una progettazione che sembra aver dimenticato il comfort acustico. Che i pozzetti siano vecchi, mal fissati o semplicemente montati male, il risultato è un inquinamento sonoro inaccettabile. E il problema non è isolato. Perché in altre zone della città, come in via Don Bosco, le proteste nascono direttamente sui social. Qui qualcuno denuncia con foto eloquenti, l’impossibilità di camminare in sicurezza: pozzetti affioranti, marciapiedi mai terminati e una manutenzione approssimativa che mette a rischio i pedoni. Alcuni utenti raccontano anche di recenti incidenti proprio a causa delle irregolarità del percorso. «Non si può parlare di riqualificazione se la qualità della vita peggiora», ribadiscono i cittadini, che si aspettano risposte concrete dal Comune. Perché non basta rifare una strada per migliorarla: bisogna anche saperla ascoltare. E oggi, Via Trieste, suona forte. Troppo forte.

RIPRODUZIONE RISERVATA