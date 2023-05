«La strada complanare sino alla rotonda sulla 292» 

Meno disagi per chi abita a Nuraxinieddu, più precisamente per i residenti vicino alla complanare, realizzata dopo i lavori di adeguamento della Statale 292. La Provincia ha approvato la variazione al progetto che prevede il collegamento del tratto alla rotatoria di via Rimedio. Intervento che consentirà agli abitanti di poter attraversare la 292 senza dover andare fino alla rotatoria del ponte del Rimedio, a quasi tre chilometri di distanza. Una buona notizia che arriva dopo i numerosi incontri che i cittadini hanno avuto con i tecnici della Provincia, durante i quali è stata manifestata l’esigenza di collegare la complanare alla rotatoria. Dopo aver informato l’Anas, la Provincia ha proceduto a predisporre la perizia di variante. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA