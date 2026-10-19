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Capoterra.
20 ottobre 2026 alle 00:47

La strada chiude ma il traffico scorre 

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Qualche incertezza sul percorso da seguire, ma tutto sommato disagi contenuti nel primo giorno dei lavori che dividono in due la strada provinciale 91.

Servirà qualche tempo per comprendere quale sia il modo migliore per aggirare il cantiere aperto ieri per eliminare la curva pericolosa all’altezza dello svincolo per la nuova strada statale 195, ma già alla prova iniziale gli automobilisti hanno raggiunto o lasciato Capoterra senza troppe difficoltà. Roberta Maxia, comandante della polizia locale, sottolinea quali siano state le difficoltà principali riscontrare nella giornata di esordio: «Per rendere la viabilità più chiara è stata potenziata la segnaletica stradale. Chi ha avuto le maggiori incertezze? I conducenti che uscivano dalla zona di Is Piscinas e i residenti delle lottizzazioni. Per andare via da Capoterra è preferibile utilizzare la strada che conduce a Poggio dei Pini per poi guadagnare la Statale 195. Servirà solo un po’ di pazienza, in pochi giorni la viabilità sarà chiara a tutti i cittadini».

I lavori, che prevedono il taglio netto dell’asse stradale anche per intervenire nel canale sottostante, dureranno due mesi, in modo da concludersi prima di Natale. L’intervento condotto dall’Anas consentirà di mettere in sicurezza una volta per tutte quel tratto della Provinciale reso pericoloso da una curva a gomito che rischia costantemente di provocare incidenti frontali e rendere poco agevole la manovra di mezzi pesanti e pullman.

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