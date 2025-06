La strada chiude in anticipo, proteste dei residenti: «Non rispettati gli orari indicati nell’ordinanza» 

L'ordinanza comunale prevede la chiusura al traffico dalle 9 alle 17, ma ogni mattina gli operai starebbero sbarrando tutto entro le 8. E così i residenti non fanno in tempo ad uscire per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola. Al risveglio si ritrovano già intrappolati e costretti a lunghi giri per uscire dal quartiere con intasamenti e code. Da qui le proteste e la richiesta che gli orari siano rispettati.

«Ho vissuto 50 a Parigi», si presenta Vittorio Pisu, 78 anni, «qui c’è troppa burocrazia, sembra che ci sia un complotto alieno per complicare le cose. E c’è una “coltivazione” di transenne, ogni giorno ne spunta una nuova». Perplesso anche Franco Saba, 81 anni. «Questi lavori sono necessari, ma Cagliari ormai è un cantiere diffuso». Rassegnato Claudio Biolchini, 43 anni. «Tutta Villanova è piena di cantieri, siamo abituati. Io abito in via Giardini e per parcheggiare devo sempre andare lontano».

«Non ci sono pervenute segnalazioni sul mancato rispetto degli orari», replica Abbanoa, «ma siamo disponibili a venire in contro alle esigenze dei residenti. In via Ozieri, peraltro, i lavori dovrebbero concludersi la settimana prossima. Poi passeremo a via Macomer».

