La strada bianca ora ha una nuova uscita più sicura 

Quando gli abitanti della strada in località Pauli Mannu, ai margini della Corte del Sole e lungo la Provinciale 4, hanno visto le ruspe arrivare, è stato come il giorno di Natale. Per lunghi anni la loro strada era rimasta senza un’uscita sicura, dopo che la Città Metropolitana aveva chiuso il vecchio varco, usato per consuetudine ma non a norma.

Ora hanno ottenuto una nuova uscita, in un punto ad alta visibilità e anche più sicuro di quello vecchio. Entusiasta Gian Carlo Picciau, portavoce di abitanti e lavoratori: «È stato un lungo periodo difficile, eravamo costretti a uscire dal punto che fa anche da accesso, dopo una curva e con un limite di 30 km orari che nessuno rispetta: le auto arrivavano velocissime».

Qui vivono alcune famiglie, ma ci sono anche terreni coltivati in cui lavorano tante persone. L’anno scorso la protesta, seguita dalla promessa della Città Metropolitana di sistemare le cose. Ora quella promessa è realtà. Non solo, i lavori hanno spianato il dislivello con la Provinciale, rendendo l’uscita più agevole, e anche la strada, oggi bianca e con qualche buca, verrà spianata. I lavori dovrebbero concludersi questa settimana. Tra i residenti c’è anche il campione sestese di tiro a segno Oreste Lai: «Finalmente hanno capito la nostra richiesta, presto saremo liberi», commenta, «qui avremo una visuale di centinaia di metri senza obbligare le auto a rallentare bruscamente». Qualcosa resta comunque da fare per la strada, che rimane senza nome e poco servita. Un punto su cui sta lavorando anche il Comune, come ha dichiarato il vicesindaco Massimiliano Bullita.

