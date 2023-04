La strada asfaltata a metà 

Tra qualche giorno via Brigata Sassari si potrà percorrere senza fare lo slalom tra buche e voragini in tutta la sua lunghezza fino al confine con Quartucciu. Conclusi infatti già da qualche settimana i lavori per la sistemazione dell’asfalto da parte del Comune nel tratto dall’incrocio con via Marconi fino a quello con via Ravenna, da martedì 2 maggio, entrerà in azione la Città Metropolitana che stenderà il nuovo bitume nel secondo tratto da via Ravenna fino a Quartucciu.

Si tratta quindi di aspettare ancora soltanto qualche giorno per vedere l’arteria, una delle più trafficate di tutta la città, completamente messa a nuovo. Per ora la strada è a due volti: con il tappetino liscio e scorrevole per un tratto e con un susseguirsi di buche e voragini in quello successivo, con pericoli soprattutto all’incrocio con via Siena dove il Comune aveva messo una pezza tappando qualche buca, solo per consentire il transito. Ma le buche restano.

Nuova segnaletica

Intanto sono iniziati ieri mattina i lavori per il rifacimento della segnaletica sia nel tratto di via Brigata Sassari asfaltato dal Comune, sia in via Beethoven, anche questa asfaltata di recente. Gli operai hanno tracciato i parcheggi da una parte e dall’altra della strada, poi sarà la volta delle strisce pedonali, delle linee di mezzeria e così via.

In via Beethoven, in un secondo momento, sarà tracciata anche la pista ciclabile che consentirà così anche di ridurre le carreggiate costringendo gli automobilisti a limitare la velocità. In questi giorni infatti, in assenza di segnaletica, si va anche a 120 chilometri nel rettilineo. La pista ciclabile si collegherà a quelle già esistenti in via S’Arrulloni e via Salieri e da qui verso il Poetto.