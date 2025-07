La strada Arginale intitolata a Hack e Bignami 

La strada è la stessa – e non è nemmeno particolarmente lunga - ma ha due nomi diversi: una parte è intitolata a Margherita Hack, un’altra a Giovanni Fabrizio Bignami. La Giunta comunale così ha deciso per battezzare la strada arginale di Terramaini, diventata importante da quando è stato istituito il senso unico in viale Marconi ma sino a pochi giorni fa senza un vero nome.

Nella delibera numero 129 approvata il 9 luglio scorso e in pubblicazione sono a giovedì prossimo si stabilisce che “via Margherita Hack si estende dalla diramazione dell’Asse Mediano fino all’incrocio con via Giuseppe Mercalli” mentre “via Giovanni Fabrizio Bignami si dirama da via Mercalli fino alla confluenza con viale Guglielmo Marconi”.

Considerato che il regolamento comunale della toponomastica prevede anche la denominazione in sardo, si chiameranno anche “Ruga”, non solo via.

Nella stessa delibera è stato attribuito un nome anche alla strada, in parte sterrata, che da viale Marconi conduce a Is Bingias-Terramaini costeggiando il canale Riu Saliu. Il nome in questo caso è unico: si chiamerà via Riu Saliu.

