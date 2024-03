«La strada al buio ha aiutato il rapinatore» 

Il giorno dopo la rapina subita per strada dai due titolari, Valerio Cambula e la moglie Teresa, 83 e 73 anni, la serranda della tabaccheria Cambula di via Porto Botte ha aperto regolarmente. La coppia, nonostante il comprensibile choc, è voluta tornare immediatamente al lavoro, anche se entrambi preferiscono non parlare.

Il racconto del figlio

A raccontare quanto accaduto mercoledì sera in via Caracalla, nei pressi della casa di famiglia, è allora il figlio Giampiero, socio nella tabaccheria: «Avevano appena chiuso la serranda e si sono diretti a casa», spiega. «Una volta arrivati sono stati aggrediti. Avevano l’incasso della giornata di lavoro. Mia mamma è stata spinta ed è caduta a terra sbattendo la testa. Ha un occhio nero, ma ora sia lei che mio padre tutto sommato stanno bene; lo choc, si sa, rimarrà ancora per un po’, ma vanno avanti». Anche perché sono abituati a convivere con la paura: «Lavoriamo in questo settore da tanto, sappiamo che purtroppo questi episodi possono avvenire e quindi la paura non può far parte di noi».

Il precedente

La corazza Valerio e Teresa Cambula se la sono costruita per forza di cose dopo una precedente aggressione avvenuta 15 anni fa, quella volta all’interno della loro tabaccheria. Anche in quell’occasione furono rapinati e fu portato via l’incasso. Ma non si sentono presi di mira, ritengono invece che i malviventi abbiano approfittato del fatto che la zona tra via Porto Botte e via Caracalla sia poco illuminata: «La zona di per sé non è brutta, è abitata da persone perbene. Il problema è che è molto buia e questo incoraggia i malintenzionati a compiere gesti di questo genere», sottolinea Giampiero Cambula, secondo cui, se ci fosse stata un’illuminazione sufficiente, forse tutto ciò non sarebbe accaduto.

Anziani preoccupati

I due anziani titolari della tabaccheria intanto continuano a ricevere tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza. In molti si sono recati nell’attività commerciale per sincerarsi che stessero bene. In zona è oramai da troppo tempo che gli abitanti chiedono un nuovo impianto di illuminazione pubblica e alcuni, soprattutto gli anziani, dopo quanto successo ai coniugi Cambula, hanno paura quando rientrano a casa la sera. In via Porto Botte c’è un caffè che è anche tabaccheria e il cui titolare, Franco Manca, ci tiene a far arrivare il suo messaggio di solidarietà ai colleghi che stanno poco più avanti: «Sono due bravissime persone, non hanno mai disturbato nessuno, sono stati sfortunati per essere incappati per ben due volte in aggressioni a scopo di rapina. Paura? Siamo esercenti e quindi siamo preparati, ma chiediamo che questa zona sia sufficientemente illuminata».

