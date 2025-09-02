La storica sagra a Golgo è pronta a rinascere 

Anche la Sagra del Maialetto arrosto organizzata sabato scorso a Santa Maria Navarrese dalla Polisportiva Baunese, giunta all’ottava edizione, ha registrato buoni numeri – circa 1200 porzioni - nonostante la data, 31 agosto, può essere considerata di “alta stagione”. Numeri positivi che si aggiungono a quelli record registrati, come ogni anno, dalla Sagra del maialetto a luglio a Baunei e da quella della carne di capra a Santa Maria Navarrese il sabato dopo la settimana di Ferragosto. «È la dimostrazione che gli appuntamenti etno gastronomici hanno mantenuto una grande capacità attrattiva anche in una stagione di alti e bassi – sottolinea l’assessore al turismo del comune di Baunei Rinaldo Gaias - e pertanto riteniamo che ormai ci siano le condizioni per riattivare anche la Sagra della carne di capra nell’altopiano di Golgo, che auspichiamo possa rinascere già dall’anno prossimo dalla collaborazione tra pastori e Associazione della Sagra della carne di capra». La sagra a Golgo, lanciata oltre vent’anni fa dal sodalizio “Aiosa” – l’ultima edizione, datata 2019, fu organizzata da un gruppo di allevatori - si rifà all’antica tradizione che per la festa di San Pietro vedeva i pastori offrire un caprone ciascuno, per sfamare i pellegrini che raggiungevano il santuario. (gm. p.)

