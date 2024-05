La storica merceria diventa il set di un film 

Il cuore della Lanusei antica e le sue botteghe al centro delle riprese di un film. Per due giornate, la merceria di Michelino Alterio, storica rivendita di tessuti aperta fino a pochi anni fa, è stata al centro delle riprese del lungometraggio di un noto e affermato regista. le attività della troupe si sono concentrate nella vecchia bottega, in piazza Vittorio Emanuele, di fronte alla cattedrale dedicata a Maria Maddalena. Chiusa ormai da qualche anno, la merceria di Michelino, così la conoscono tutti, è stata allestita con drappi e stoffe negli stessi scaffali di un tempo, così come il vecchio bancone.

La vicesindaca e assessora alla cultura, Maria Tegas, ha commentato: «Rientrare nella merceria è stato come fare un tuffo nel passato. Da quanto mi hanno detto sono stati felicissimi di girare nel negozietto, che è un luogo identitario per Lanusei, nella cornice della piazza e con la chiesa di fronte. È una cosa molto bella per Lanusei, consente di far conoscere quella parte un po’ nascosta del paese che è il nucleo del centro storico. La merceria racconta il nostro passato, la nostra storia, era il crocevia di tante persone che venivano da fuori per acquistare le stoffe. Era un punto di riferimento per l’intero circondario». (p. cam.)

