La storica magnolia si è arresa 

Addio a un simbolo cittadino. La storica magnolia di piazza Manno, che per quasi mezzo secolo ha offerto ombra e bellezza a generazioni di oristanesi, alla fine si è arresa. È capitolata sotto i colpi di una motosega dopo che per mesi ha cercato (invano) di adattarsi alla nuova dimora, poco distante dall’aiuola nella quale era cresciuta e si era irrobustita. I rami spogli, le poche foglie ingiallite, avevano fatto temere per la sua sopravvivenza già la scorsa primavera, due giorni fa l’abbattimento. «È un dispiacere per tutti - commenta l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda - soprattutto perché si è cercato di fare l’impossibile per salvarla». Non è bastato.

Il simbolo

Rappresentava un punto di riferimento nel centro storico dalla fine degli anni Ottanta, quando venne messa a dimora dall’allora Giunta Mura. La sua permanenza nella piazza era stata messa nera su bianco nel progetto di riqualificazione urbanistica affidato all’architetta Piera Bongiorni: inizialmente nella sua sede originaria, davanti alla scuola media, poi ricollocata a qualche metro di distanza. Destino segnato dalle operazioni di trasferimento? Secondo l’agronomo Carlo Poddi, che assieme ad altri professionisti aveva partecipato al bando comunale destinato a dare un nuovo volto a piazza Manno «l’albero era già sofferente, aveva il colletto interrato. Il trapianto, poi, ha sicuramente accelerato il degrado. Per queste ragioni nel nostro progetto avevamo previsto la sostituzione».

Il declino

I primi segnali di declino non erano passati inosservati agli occhi della minoranza consiliare che ora ribadisce con Carla Della Volpe: «Dispiace dirlo ma lo avevamo detto. Il verde in questa città non è una priorità: si è lasciata morire una pianta storica che caratterizzava la piazza».

Una nuova magnolia colmerà il vuoto all’interno dell’aiuola, ma serviranno decenni per ricreare lo stesso legame profondo con la città e i suoi cittadini. «È stato un punto di riferimento sociale, visivo, urbanistico - è il ricordo di Andrea Sanna - I suoi rami hanno accolto palloncini colorati, striscioni festosi di fine anno, colori della pace e perfino lacrime di dolore per una piccola vita scomparsa. Era un simbolo di vita posto di fronte ad un altro simbolo di vita, sviluppo e progresso dei nostri ragazzi».

Polemiche

Sulla gestione del verde in città le polemiche non si placano, insomma. E intanto in piazza Manno e piazza Roma la potatura dei sette ficus sarà affidata ad una ditta esterna al costo di 4mila 400 euro che saranno disimpegnati dal capitolo di spesa in favore della Oristano Servizi perché la società in house del Comune ha comunicato l’impossibilità a svolgere il servizio.

