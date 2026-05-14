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15 maggio 2026 alle 00:12

«La storica chiesa di Massama nel degrado da anni»  

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È uno dei simboli più importanti di Massama, ma i segni del tempo l’hanno resa vulnerabile. La chiesa di Santa Maria Assunta, edificio di riferimento per la borgata e per tutto il territorio oristanese, è finita al centro di un’interrogazione presentata dalla minoranza in Consiglio comunale, con primo firmatario Francesco Federico.

I consiglieri segnalano «diffuse crepe strutturali e importanti fenomeni di erosione dell’arenaria», particolarmente evidenti nel campanile, oltre ai problemi di umidità che continuano a interessare gli ambienti interni della chiesa. Secondo i firmatari, nonostante il degrado sia noto da anni, «allo stato attuale, non risultano avviati interventi concreti di messa in sicurezza e recupero conservativo». Con l’interrogazione, la minoranza chiede di sapere se l’amministrazione sia a conoscenza «dell’attuale stato di conservazione della chiesa e del campanile», se intenda promuovere, insieme a Diocesi, Ministero della Cultura e altri enti competenti, «un intervento finalizzato alla messa in sicurezza e al restauro della chiesa e del campanile» e quali sarebbero «gli eventuali tempi previsti per l’avvio degli interventi di consolidamento e restauro». ( m. g. )

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