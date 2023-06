La storia urbanistica della città ripercorsa in quattro passi 

“Quattro passi nella storia urbanistica della città” è il titolo dell’iniziativa - in programma venerdì - organizzata dall’Ordine degli architetti della provincia di Nuoro (delegato alla Cultura Gianni Flindeu) per il centenario della nascita dell’Ordine nazionale.

Si partirà alle 16.30 da piazza Satta. La prima tappa è via Roma, procede poi in via Deffenu e piazza Indipendenza. Da qui proseguirà per piazza Crispi, via Ferracciu, via La Marmora, via IV Novembre, via Dante, piazza Italia, via Trieste e l'ospedale Cesare Zonchello da dove partirà il percorso inverso: via La Marmora, via Veneto, via Deffenu e via Trieste, al giardino di Nicola. La serata si concluderà davanti a un calice di vino ascoltando racconti degli esperti.

