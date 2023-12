La storia selargina in un libro 

Oltre duecento pagine che ripercorrono la storia di Selargius, dagli anni ’60 sino ad oggi. Con tanto di immagini inedite che raccontano la città, un tempo frazione di Cagliari. L’opera, scritta da Francesco Tedde - originario di Ardara ma selargino da oltre cinquant’anni - sarà presentata domani - alle 17 - nella chiesetta di San Giuliano. Il secondo libro scritto da Tedde - insegnate di italiano e storia in pensione - per la città che lo ha accolto oltre mezzo secolo fa.

«Stavolta si tratta di un itinerario di Selargius nel corso degli ultimi cinquant’anni, partendo dalla prima passeggiata a giungo del 1963», racconta l’autore. Dalla città in festa, con i riti del Corpus domini, ai tesori della parrocchia della Vergine Assunta, sino a quella che fu la distilleria di Si ‘e Boi poi trasformata in piazza dove trovano spazio teatro comunale, biblioteca e centro di aggregazione. Un capitolo a parte viene dedicato alla chiesa romanica di San Giuliano, altri ancora alle parrocchie di San Salvatore, San Lussorio, San Giovanni Bosco, e dello Spirito Santo di Su Planu. Focus anche sulla famiglia del canonico Putzu, sul portale barocco fra via Roma e via Sant’Olimpia, sulla casa baronale di via Dante, con fotografie inedite del centro storico. «C’è anche una raccolta di delibere del Consiglio municipale che risalgono al periodo dal 1859 al 1862, frutto di una mia ricerca personale», dice ancora Tedde.

Domani la presentazione pubblica del libro: oltre all’autore, ci sarà anche Simonetta Sitzia, insieme al “Coro populare de Sardigna” di Sestu, diretto dal maestro Giuseppe Pibiri.

RIPRODUZIONE RISERVATA