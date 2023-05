«La storia più ridicola mai inventata» Trump nega lo stupro di 27 anni fa 

New York. «La storia più ridicola e disgustosa mai inventata». Così Donald Trump ha definito le accuse di stupro a suo carico da parte della giornalista e scrittrice Jean Carroll in una testimonianza registrata che è stata mostrata, in parte, alla giuria del processo in corso a Manhattan. La linea difensiva si basa sul fatto che la donna ha denunciato la violenza nel 2019, quasi trent’anni dopo la violenza avvenuta nel grande magazzino Begdorf Goodman nel 1996.

Intanto l’ex presidente incassa una sconfitta su un altro fronte giudiziario: è stata archiviata la sua causa al New York Times per un’inchiesta sulle sue dichiarazioni dei redditi del 2018 che ha anche vinto il Pulitzer. Trump accusava tre reporter di aver cospirato con sua nipote Mary L. Trump per ottenere in modo illegale i suoi documenti fiscali. Il giudice Robert R. Reed ha stabilito che l’inchiesta è tutelata dal primo emendamento della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa.

