La storia più antica si allea col turismo 

Era la fine di giugno del 1323 quando cominciò l’assedio delle truppe aragonesi alla città di Villa di Chiesa. Settecento anni fa quella battaglia che avrebbe portato in seguito alla dominazione prima aragonese e poi spagnola in tutta la Sardegna, viene raccontata, analizzata e ricostruita con una serie di iniziative che si concluderanno in concomitanza della resa di Villa di Chiesa, avvenuta nel febbraio del 1824. Cinque eventi ideati ed organizzati dalle archiviste dell’Archivio comunale d’Iglesias, Giorgia Marcia e Daniela Aretino che sono riuscite nell’impresa di creare un progetto dove cultura, storia e tradizioni faranno il paio con la promozione della città: «Perché si tratta di una serie di manifestazioni che oltre a coinvolgere associazioni, scrittori e studiosi iglesienti - spiega l’assessora alla Cultura Claudia Sanna - implicheranno la presenza di tanti illustri personaggi che non appartengono al nostro territorio. Così la nostra storia, la nostra identità, sarà trasmessa e conosciuta anche fuori dalle mura».

Le rievocazioni

Sette mesi durò la resistenza di Villa di Chiesa prima di arrendersi per l’assenza di viveri e per la malaria che aveva decimato truppe e popolazione, un’opposizione eroica testimoniata dopo la caduta, dall’onore alle armi del re aragonese, che riconobbe i privilegi e le consuetudini del popolo e contribuì alla rettifica del “Breve”. «Con cinque appuntamenti approfondiremo questi 7 mesi di assedio. - spiegano Marcia e Aretino - Lo faremo coinvolgendo degli studiosi, le scuole cittadine e le varie associazioni. Abbiamo cominciato il 24 giugno (data d’inizio dell’assedio) nella location del castello Salvaterra ospitando lo scrittore Vindice Lecis, con il museo della Tortura aperto al pubblico e la rievocazione degli scontri armati eseguita dall’associazione Compagnia d’Arme Gioiosa Guardia. Termineremo il 3 febbraio prossimo (resa della città) ospitando gli scrittori iglesienti che nei loro romanzi storici hanno parlato dell’assedio (Davide De Vita, Cristiano Niedojadko, Mario Fadda e Arianna Manca (sua l’idea di celebrare la ricorrenza). I brani letti saranno accompagnati da una colonna sonora, un’opera scritta appositamente dal compositore di fama internazionale Lorenzo Pusceddu e verrà eseguita dalla banda musicale Giuseppe Verdi».

Il lavoro

La ricostruzione e l’approfondimento delle dinamiche legate all’evento medievale, hanno richiesto un lavoro in sinergia, dove con le archiviste d’Iglesias compare anche l’associazione Noa, i balestrieri del quartiere Fontana, lo storico iglesiente Roberto Poletti, l’artista Luigi Contu e altre figure che avranno il compito di approfondire l’accaduto, tra le quali l’ingegnere Efisio Fanni, il direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari Enrico Trogu e i docenti universitari Giuseppe Seche e Bianca Fadda dell’università (Beni culturali) di Cagliari.

