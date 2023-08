La storia nuragica almeno sui testi dei nostri studenti 

«I monumenti della civiltà nuragica sono gli straordinari testimoni della nostra storia, perché non li troviamo nelle pagine dei nostri libri?», è la domanda che l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” si è sentita rivolgere più volte durante gli incontri con gli alunni e le alunne nelle scuole dell’Isola e, a cui, spesso, non ha saputo rispondere. Ma, consapevole della forte vocazione identitaria del popolo sardo e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la conoscenza e la valorizzazione la storia della Sardegna, ha redatto insieme all’Anci una proposta di legge – presentata ieri ai capigruppo in Consiglio regionale – per la “Promozione dell’insegnamento della storia dell’antica civiltà sarda nelle Scuole della Sardegna”.

«Questa proposta di legge è nata in giro per l’Isola, abbiamo sempre scommesso tanto sulla conoscenza e sulla consapevolezza dei giovani, siamo andati tanto nelle scuole e la richiesta è arrivata proprio da loro», ha precisato Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione. «Come possiamo sperare che l’antica civiltà sarda venga inserita nei libri di testo italiani, se noi stessi non la insegniamo nelle scuole sarde? Così è nata l’idea di mettere nero su bianco questa proposta».

Le adesioni

La proposta, in appena dieci giorni, è già stata sottoscritta da quasi 200 sindaci sardi: tutti vogliono che la storia sarda, soprattutto quella legata al periodo preistorico e protostorico dell'epoca nuragica, entri definitivamente come insegnamento organico in tutte le scuole dell’Isola.

«Abbiamo due obiettivi – chiarisce Emiliano Deiana, presidente dell’Anci Sardegna - Il primo è parlare del disegno di legge sulla storia sarda che non è solo quella nuragica, ma arriva fino ai giorni nostri. Il secondo è aprire finalmente uno spazio politico per portare l’istruzione e la formazione al centro del dibattito pubblico. Questo credo sia il primo passo per catalizzare l’attenzione anche sui numeri drammatici della dispersione scolastica». D’altronde il percorso di “La Sardegna verso l’Unesco”, che punta all’inserimento dei monumenti nuragici nel patrimonio dell’umanità Unesco, è nato con il sostegno e il coinvolgimento di tutti i paesi e le città sarde. Nel 2020, infatti, quasi tutti i Consigli comunali hanno approvato l’ordine del giorno per supportare e sostenere l’iniziativa. «Il nostro Consiglio ha votato all’unanimità. È un’iniziativa molto interessante perché anche quando eravamo piccoli e andavamo a scuola studiavamo tutte le civiltà del Mediterraneo, ma nei libri non compariva mai quella sarda. Come possiamo promuovere la nostra terra se siamo i primi a non conoscerla fin da piccoli?»

RIPRODUZIONE RISERVATA