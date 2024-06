La storia italiana? In realtà è quella sarda ed è nata 700 anni fa 

Francesco Cesare Casula ci racconta un’altra storia rispetto a quella “ufficiale”. «Una storia diversa – non si stanca di ripetere - che ha solide basi e che può guarire un’isola demoralizzata». A 90 anni, la gran parte dei quali trascorsi all’Università di Cagliari, dove ha insegnato Storia medievale (ha ricoperto anche ruoli di primissimo piano al Cnr), va avanti per la sua strada con ostinazione. Amico di Francesco Cossiga, è stato il suo consigliere culturale dal 1985 al 1992. La sua dottrina della statualità incornicia una Sardegna orgogliosamente proiettata nei contesti italiani ed europei. Rilancia le sue tesi nell’agile pubblicazione celebrativa della nascita del Regno di Sardegna “19 giugno 1324 – Nasce l’Italia in Sardegna”, in omaggio domani insieme all’Unione Sarda.

L’Italia deve tutto alla Sardegna. Senza la Sardegna non ci sarebbe né l’Italia, né gli italiani. È così professore?

«È un dato storico. I miei conterranei non lo sanno. I continentali non solo non lo sanno ma non lo vogliono sapere. Utilizzo una metafora: la pentola e il minestrone. La pentola (dove c’è tutta la storia), è il contenitore istituzionale chiamato Stato, formato da un popolo che ubbidisce alle stesse leggi e vive in un territorio, anche non contiguo, come può essere un insieme di isole. Il minestrone è la storia da inserire dentro la pentola cioè dentro lo Stato».

Un grande inganno?

«Sì, purtroppo. Il minestrone ci dicono che sia quello della penisola italiana, non quello dello Stato italiano. Ci fanno studiare roba che con lo Stato italiano non ha nulla a che vedere».

Faccia un esempio.

«La storia degli etruschi, dei romani, dei bizantini, dei normanni, delle repubbliche marinare viene presentata come storia italiana. Ma non è aqssolutamente vero! La verità è che riguarda la penisola italiana. La storia italiana è la storia sarda che improvvisamente nel 1861, il 17 marzo, è diventata storia d’Italia. Ci hanno fregato».

Che cosa succede il 19 giugno 1324?

«Il 19 giugno 1324 viene definitivamente realizzato il Regno di Sardegna e Corsica. Io rivendico, attraverso la celebrazione del settecentenario, questo dato che è soprattutto politico. Dico: attenzione, senza la pentola, cioè senza lo Stato, non ci sarebbe Sergio Mattarella. Non ci saremmo noi. I sardi sono i progenitori degli italiani di oggi».

Quali ricadute sugli scenari attuali?

«Se dalla Sardegna nasce tutto, chiediamo rispetto per ragioni storiche e soprattutto politiche. Bisogna avere avere consapevolezza di questo aspetto essenziale. La Sardegna deve gestire il suo territorio in tutte le forme con sovrintendenze sarde. E su tutti i vincoli, penso alle servitù militari e agli impianti eolici e fotovoltaici, deve decidere in autonomia che cosa fare senza interferenze esterne. E occorre dare un senso compiuto alla continuità territoriale tenendo conto delle effettive esigenze dei sardi».

In sintesi quale è il messaggio rivolto al “Continente”?

«Dico al governo centrale: i sardi hanno fatto l’Italia e gli italiani e per questo ci devono rispettare».

Professore, a scuola ci hanno insegnato un’altra storia?

«Per colpa nostra non contiamo niente politicamente. Ogni governo regionale dipende da un leader continentale. Non abbiamo un’autonomia politica. La nazione peninsulare ci tratta sempre come una bella colonia dove venire a fare i bagni al mare, metterci le industrie, farci di tutto e di più. Nella scuola ci insegnano, a “marolla”, la storia della penisola italiana e non dello Stato di cui facciamo parte. È una storia che io definisco di convenienza. La storia vera, che io definisco di scienza, nasce in Sardegna il 19 giugno 1324. Il nostro Stato, cioè la nostra pentola, inizialmente si chiamava Regno di Sardegna. Nel 1861 hanno cambiato il nome senza una legge».

Chi ha cambiato il nome?

«Un tipografo che nella Gazzetta ufficiale, in alto, scrive Regno d’Italia. Come se nel 1938 Hitler, con l’Anschluss, avesse fatto diventare tedeschi Mozart, Klimt, Rilke, Freud. Nella pubblicazione, che i lettori trovano in edicola insieme all’Unione Sarda, presento una storia di scienza. Continuiamo ad adorare la Divina Commedia e le musiche italiane, ma la storia deve essere quella dello Stato che la contiene. In occasione di questo anniversario formulo una proposta politica. Invertiamo il rapporto: non più Italia-Sardegna ma Sardegna-Italia».

Non tutti gli storici sono d’accordo?

«Non mi interessano medaglie accademiche. Mi interessa la Sardegna. I sardi devono svegliarsi. Abbiamo due possibilità: fare una rivoluzione, ma non è un’ipotesi realizzabile, oppure dare vita a una mobilitazione culturale per fare in modo che nelle scuole dell’Isola e in quelle del Continente si studi la storia dello Stato di cui siamo cittadini. Ho 90 anni, continuo a battermi per far valere i nostri diritti. Invito i giovani ad agire. Non fatevi fregare. Io mi ribello e ribadisco il concetto: siamo noi i genitori di questo Stato, siamo noi che abbiamo fatto l’Italia».

