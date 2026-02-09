La storia industriale in un libro dell’ex assessore 

Dai pionieri dell’industria in Sardegna, fino ai giorni nostri, con le attività che operano a Tossilo e a Bonu Trau e quelle attive dalla fine dell’Ottocento, che hanno fatto grande Macomer. È il contenuto del libro scritto da Domenico Falchi, 86 anni, già dirigente dell’Alas, direttore della Intex, assessore comunale, che ripercorre la storia industriale attraverso una enorme documentazione fotografica. È frutto di una accurata ricerca dell’autore, legata all’orbace (trasformato nella leggendaria Alas), alla tradizionale società agropastorale, fino alla rivoluzione industriale, con le produzioni casearie e tessili.

Nel libro Falchi esamina la situazione conseguente alla deindustrializzazione, che ha colpito pesantemente la cittadina e il territorio, con la chiusura delle fabbriche tessili e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Per l’ex dirigente non tutto è perduto. «Fanno ben sperare le industrie residue, guidate da giovani motivati - dice Domenico Falchi - aziende che godono di buona salute, amministrate con indiscussa professionalità, con stimolanti progetti». Il libro sarà presentato il prossimo 20 febbraio nell’aula consiliare del Comune, con la collaborazione dell’associazione culturale Solene.

