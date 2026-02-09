VaiOnline
Macomer.
10 febbraio 2026 alle 00:47

La storia industriale in un libro dell’ex assessore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dai pionieri dell’industria in Sardegna, fino ai giorni nostri, con le attività che operano a Tossilo e a Bonu Trau e quelle attive dalla fine dell’Ottocento, che hanno fatto grande Macomer. È il contenuto del libro scritto da Domenico Falchi, 86 anni, già dirigente dell’Alas, direttore della Intex, assessore comunale, che ripercorre la storia industriale attraverso una enorme documentazione fotografica. È frutto di una accurata ricerca dell’autore, legata all’orbace (trasformato nella leggendaria Alas), alla tradizionale società agropastorale, fino alla rivoluzione industriale, con le produzioni casearie e tessili.

Nel libro Falchi esamina la situazione conseguente alla deindustrializzazione, che ha colpito pesantemente la cittadina e il territorio, con la chiusura delle fabbriche tessili e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Per l’ex dirigente non tutto è perduto. «Fanno ben sperare le industrie residue, guidate da giovani motivati - dice Domenico Falchi - aziende che godono di buona salute, amministrate con indiscussa professionalità, con stimolanti progetti». Il libro sarà presentato il prossimo 20 febbraio nell’aula consiliare del Comune, con la collaborazione dell’associazione culturale Solene.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 