VaiOnline
Olbia.
14 ottobre 2025 alle 00:07

La storia ignorata: cadono a pezzi le mura puniche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da sempre nel mirino dei vandali, da qualche giorno le Mura puniche cadono (anche) a pezzi. A denunciare il cedimento dei resti della cinta muraria difensiva costruita dai cartaginesi intorno al 330 avanti Cristo, il Comitato di quartiere Centro storico, che, ieri, ha inviato una lettera alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. «Si tratta dell'ennesimo cedimento in un sito archeologico che, da anni, versa in condizioni di degrado e di abbandono, con numerosi frammenti e pietre già distaccati che, oltretutto, rappresentano un pericolo per i visitatori», scrive il presidente del comitato, Tore Serra. «Considerato che le mura puniche costituiscono un bene storico tutelato, si invita la Soprintendenza ad adempiere ai propri doveri istituzionali di tutela e messa in sicurezza del sito, in via Torino, disponendo un sopralluogo urgente e gli interventi necessari a prevenire ulteriori danni e rischi per la pubblica incolumità», aggiunge Serra, che motiva l'incuria con il rimpallo di responsabilità tra enti. «Gli interventi vengono rimandati per una questione di competenze che rimbalzano da Comune a Soprintendenza e, nel frattempo, le Mura crollano e vengono sistematicamente imbrattate», spiega il presidente del comitato. Non va meglio nell'altro tratto delle fortificazioni difensive puniche, distante pochi metri: protetti da una teca di vetro in mezzo ai palazzi e scarsamente segnalati, tra i grandi blocchi di granito sono cresciuti un albero ed erbacce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  