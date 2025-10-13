La storia ignorata: cadono a pezzi le mura puniche 

Da sempre nel mirino dei vandali, da qualche giorno le Mura puniche cadono (anche) a pezzi. A denunciare il cedimento dei resti della cinta muraria difensiva costruita dai cartaginesi intorno al 330 avanti Cristo, il Comitato di quartiere Centro storico, che, ieri, ha inviato una lettera alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. «Si tratta dell'ennesimo cedimento in un sito archeologico che, da anni, versa in condizioni di degrado e di abbandono, con numerosi frammenti e pietre già distaccati che, oltretutto, rappresentano un pericolo per i visitatori», scrive il presidente del comitato, Tore Serra. «Considerato che le mura puniche costituiscono un bene storico tutelato, si invita la Soprintendenza ad adempiere ai propri doveri istituzionali di tutela e messa in sicurezza del sito, in via Torino, disponendo un sopralluogo urgente e gli interventi necessari a prevenire ulteriori danni e rischi per la pubblica incolumità», aggiunge Serra, che motiva l'incuria con il rimpallo di responsabilità tra enti. «Gli interventi vengono rimandati per una questione di competenze che rimbalzano da Comune a Soprintendenza e, nel frattempo, le Mura crollano e vengono sistematicamente imbrattate», spiega il presidente del comitato. Non va meglio nell'altro tratto delle fortificazioni difensive puniche, distante pochi metri: protetti da una teca di vetro in mezzo ai palazzi e scarsamente segnalati, tra i grandi blocchi di granito sono cresciuti un albero ed erbacce.

