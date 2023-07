La storia e la civiltà sarda insegnate a scuola: proposta di legge 

La civiltà nuragica deve entrare nelle scuole dell’Isola. È l’obiettivo di “La Sardegna verso l’Unesco” e Anci, che insieme hanno scritto una proposta di legge: prevede che in tutte le scuole sarde sia istituzionalizzato l’insegnamento della storia e della civiltà antica del popolo sardo.

«I sardi - sottolineano Pierpaolo Vargiu ed Emiliano Deiana - sono profondamente radicati nell’identità testimoniata dalle migliaia di monumenti nuragici che rendono unico al mondo il territorio dell’Isola ma, paradossalmente, nessuna traccia di questa preziosa storia compare nei piani di studio delle scuole sarde».

Nel momento in cui la Sardegna chiede all’Unesco il riconoscimento del valore universale della sua antica civiltà e dei monumenti nuragici - continuano Vargiu e Deiana - «è indispensabile che i giovani sardi abbiano la possibilità di studiare le proprie radici in modo sistematico a scuola. La proposta di legge - aggiungono - parte dalle comunità locali e dai sindaci, che stanno condividendo e sottoscrivendo la bozza del testo da sottoporre a tutti i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio regionale. Insieme, i sardi e le loro istituzioni devono poter dare la spinta decisiva per il raggiungimento di questo importantissimo traguardo».

