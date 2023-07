La storia diventa palcoscenico, riecco il NurArcheofestival  

Ritorna NurArcheofestival e per la quindicesima volta porta il teatro nella storia e nella natura. La rassegna organizzata dal Crogiuolo dal 17 al 31 luglio sarà in Ogliastra, a Villagrande Strisaili, nel santuario nuragico di S’arcu e’ is Forros e nell’area archeologica Sa Carcaredda. E poi a Tortolì, nel complesso archeologico S’Ortali e su Monti, nell’ex Blocchiera Falchi e nel Teatro a mare ad Arbatax. Sotto la direzione artistica di Iaia Forte e Rita Atzeri, il calendario prevede oltre 25 spettacoli, due anteprime nazionali e numerose prime regionali. In scena una parata di nomi di livello assoluto, tra i più importanti artisti e compagnie del panorama teatrale italiano.

«NurArcheofestival nasce dall’esigenza di indagare il rapporto del teatro con lo spazio, con la natura, con la storia. Il nostro desiderio era e resta quello di promuovere la conoscenza di un patrimonio archeologico unico. Il dialogo con i luoghi è il tratto più caratterizzante del NurArcheofestival», dice Rita Atzeri.

Si parte il 17 luglio alle 20,30, nell’area archeologica S’Arcu e is Forros di Villagrande, con “Sogno creatore”, una produzione di Bluemotion. Un progetto di ricerca sul tema del sogno e della sua potenza creativa. Si prosegue con una serie di eventi imperdibili con un calendario giornaliero con spettacoli a firma di Maria Paiato, Anna Bonaiuto, Lucilla Giagnoni, Enrico Bonavera, passando per Iaia Forte, Tommaso Ragno, Motus, Mario Perrotta, Paolo Panaro o artisti internazionali come Keiji Haino e Anan Atoyamai. Si chiude il 31 luglio con altri due appuntamenti che si svolgeranno all'alba nello scenario di S’Arcu e is Forros.

La sperimentazione

Novità assoluta nell’Ex Blocchiera di Tortolì dal 20 al 27 luglio: la prima edizione di “Isole”, la sezione dedicata a cinema, teatro, musica, letteratura e arte, con la direzione artistica di Ysé Brisson e Mario Serenellini. Il sito archeologico di S’Ortali e su Monti e Porto Frailis, fra il 22 e il 28 luglio, ospiteranno un’altra sezione con un’altra serie di spettacoli del NurArcheoFestival.

