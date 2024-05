La storia dimenticata, così 118 anni fa la città si ribellò al caro vita 

C'è un pezzo di storia della città che molti monserratini non conoscono. Si tratta della rivolta popolare del 15 maggio 1906, al centro dell’incontro di ieri nella sede dell'associazione culturale Pauly aps che ha promosso la rievocazione storica insieme al circolo Cinema Nuovo Pubblico. «È un avvenimento sconosciuto ai più, di cui non si è scritto, o si è scritto poco e in termini non esatti, e di cui non c’è traccia nella memoria orale della comunità monserratina», ha spiega lo scrittore e storico Marco Sini, autore del volume intitolato “Monserrato 15 maggio 1906. Una storia rimossa: la protesta popolare, l'incendio alla stazione tranviaria e altri danneggiamenti”.

Il costo della vita all’epoca era molto alto e le condizioni di lavoro pessime. Fu così che operai, contadini, braccianti e carrettieri scesero in strada manifestando tutta la loro rabbia. L’esasperazione sfociò in violenza, con atti di vandalismo che causarono l’incendio e il danneggiamento della stazione della tramvia. L’edificio e diversi impianti, pali elettrici, telefonici e telegrafici, vagoni e rotaie, furono distrutti. Alla fine furono arrestati venticinque manifestanti che il 25 marzo 1907 saranno condannati dal Tribunale penale di Cagliari.

