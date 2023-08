La storia di un’Isola impressa negli antichi abiti 

È l’evento-simbolo di una manifestazione giunta alla 123esima edizione. I gruppi saranno 55, in rappresentanza di un’intera Isola: desiderosi di stupire, ancora una volta, sventolando con orgoglio identità, storia, colori e senso di appartenenza. Ecco la sfilata degli abiti tradizionali, in programma domattina nel cuore del capoluogo barbaricino, con inizio alle 10. E sullo sfondo i cavalieri, protagonisti immancabili, che fremono e non vedono l’ora di solcare la città e di farsi acclamare dalla folla.

Isola in vetrina

L’umore è alle stelle, perché in Barbagia l’ultima domenica di agosto è la giornata più sentita dell’anno. «Sfilerò con fierezza, la festa del Redentore evoca un forte senso di identità e di appartenenza», afferma Pietro Carzedda: «Stavolta ci sarà pure mio figlio Francesco, di appena due anni e mezzo, in sella al suo pony. Sarò con lui, insieme alla mia compagna Sonia: lo accompagneremo durante il percorso, emozionati, orgogliosi e rigorosamente con l’abito tradizionale. A dimostrazione del fatto che non è obbligatorio appartenere a un’associazione culturale o ippica per poter indossare il proprio abito e partecipare alla sfilata del Redentore, a cavallo o a piedi. Chiunque abbia a cuore le proprie tradizioni e la storia della propria città può tranquillamente esserne parte integrante e protagonista, in prima persona».

Abiti variegati

L’intera Isola si dà appuntamento a Nuoro, come da consuetudine. Sfilerà fiera, donerà un colpo d’occhio magico alla folla estasiata. Soprattutto, mostrerà quelle tradizioni che ciascun paese custodisce da secoli, con immutata passione. L’esperta raccomanda: «Per ogni figurante vi è una regola che occorre sempre rispettare». Spiega Francarosa Contu, per parecchi anni responsabile dei musei dell’Istituto superiore regionale etnografico: «Prima di indossare l’abito, bisogna conoscere in maniera approfondita la realtà vestimentaria di quel determinato centro. In ogni luogo, infatti, si è sviluppata nei secoli». E poi: «Questi valori devono essere rispettati perché sono collettivi. Nessuno può abusarne o trasformarli arbitrariamente, facendone cosa propria, come se fosse un gioco». Queste le basi da cui partire. Dopodiché, spazio alla sardità che avanza. «Al Redentore sfila una regione. Storia alla mano, tutto poggia non su una finzione scenica ma su una verità di fede che oggi si vorrebbe riproporre con pari dignità». Francarosa Contu fa un appello: «La tradizione va rispettata, sempre. Bisogna evitare alcuni errori grossolani. C’è ancora chi sbaglia le calzature da abbinare all’abito, oppure il copricapo. Al tempo stesso, però, mi conforta assai constatare un cambio di passo: noto con piacere una grande attività di ricerca da parte di intere comunità».

Cavalieri e amazzoni

Storia, cultura, sardità. La festa del Redentore condensa questi aspetti, li amalgama in un colorato dipinto. La presenza dei cavalieri non è secondaria, non può esserlo. D’altronde, l’Isola è terra di cavalli, di tradizioni equestri radicate. Ovunque si parla di questo animale, c’è traccia della sua presenza. Racconti, poesie, romanzi deleddiani: le testimonianze abbondano. «Il Redentore per un cavaliere è la “festa”, è occasione per vestire il tuo cavallo a puntino, per lucidare i finimenti fino a farli brillare al buio», dice Paola Cossu. Gianluca Piredda aggiunge: «Questa festa la sento in modo particolare, ho sfilato già 26 volte. Ogni anno è un’emozione nuova. Mi fa sentire parte integrante della comunità, ed è una sensazione bellissima indossare l’abito della mia città, di Nuoro. Sfilare a cavallo, poi, non ha prezzo: questo animale fa parte del Dna di noi sardi».

