La storia di Su Carnovalli in un convegno 

Si approfondiranno riti e tradizioni di Su Carnovalli e la storia del Carnevale locale sabato 1° marzo alle 18,30 nei locali dell'ex Mulino Cadoni. All'incontro, organizzato dal gruppo folk Città di Villacidro, intervengono l’antropologa Claudia Zedda, lo studioso di tradizioni popolari Andrea Locci, l'archivista e vicepresidente del Gruppo folk Giovanni Deidda e la professoressa Serenella Sanna, che negli anni Settanta pubblicò una tesi in antropologia arricchita da indagini e testimonianze sul Carnevale villacidrese. Un lavoro di ricerca riportata nel successivo volume della antropologa Luisa Orrù “Carnevale in Sardegna”, che verrà approfondito durante la serata.

«Fra gli aspetti più curiosi della festa nel nostro paese», specifica Deidda, «ci sono almeno quattro maschere tradizionali, una delle quali citata da Alziator nei suoi testi fin dagli anni Cinquanta. In merito ai riti peculiari, oltre alla questua per cibo e dolci portata avanti da bambini e adulti il giovedì e martedì grasso, ci sono i balli tradizionali e il Processo al pupazzo, in cui la rappresentazione del Carnevale non veniva bruciata come accade da altre parti, bensì sepolta dopo il funerale in piazza». Al convegno saranno presentate anche delle foto risalenti al 1947, ulteriore testimonianza della tradizione del Carnevale a Villacidro.

RIPRODUZIONE RISERVATA