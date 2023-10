La storia di Rosas è sbarcata a Broadway 

La storia dei minatori del Sulcis raccontata in un teatro di Broadway a New York city.

Una grande emozione per il regista portoscusese Ignazio Vacca che, dopo aver già lanciato l’anno scorso il suo film “Rosas” nelle piattaforme Prime Video di Amazon, Google Play e Apple Tv, alcuni giorni fa ha avuto l’onore di accompagnare la sua emozionante storia, girata nella miniera di Narcao e nei siti più suggestivi del Sulcis Iglesiente, in una delle capitali mondiali dello spettacolo.

«Un’emozione grandissima quando mi è arrivato l’invito del circolo dei sardi Shardana di New York – racconta Ignazio Vacca che è appena tornato dagli States (e dove lo attendono prossimamente per una nuova tappa a Detroit) – il presidente del circolo Giacomo Bandino e il vice Francesco Fadda mi hanno accolto a braccia aperte e con loro tanti emigrati della nostra meravigliosa Sardegna». Non è mancata l’emozione mentre scorrevano le scene del film prodotto da IV Cinema: le immagini della terra lasciata tanto tempo fa, quelle dell’ecomuseo Rosas di Narcao e le opere di Ielmo Cara hanno fatto per un attimo sparire i grattaceli e le luci per cento minuti made in Sardinia. «Tanti occhi lucidi e poi un grande applauso che mi onora e soprattutto omaggia la memoria di un popolo, la sua sofferenza e le battaglie per un lavoro duro come quello dei minatori». Un lavoro che spesso è mancato e che ha portato tanti sardi a emigrare, anche dal Sulcis, verso il nuovo mondo, l’America, alla ricerca di un sogno. Il film Rosas, a Broadway, ha idealmente unito tante storie di due mondi lontani.

