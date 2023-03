La storia di Kujabi  A Frosinone riparte la sua vita 

Il sogno di Kalifa Kujabi è realtà: ha firmato un contratto col Frosinone fino al 30 giugno 2024 e può finalmente esordire in B. Una storia commovente e a lieto fine, iniziata in Gambia quando il centrocampista classe 2000 non aveva nemmeno 18 anni e proseguita in Sardegna, sua seconda casa dove ha conosciuto la moglie ed è diventato padre e calciatore. Muravera, Torres e ora si spalancano le porte del professionismo, peraltro nella capolista destinata a salire in A. C'è voluto quasi un anno per la cittadinanza italiana, per un problema burocratico risolto ieri: nel penultimo giorno di tesseramento degli svincolati.

Il percorso

All'arrivo in Italia il suo nome era stato trascritto Khalifa, anziché Kalifa. Errore che, all'atto della ricezione dei documenti da parte della Prefettura di Cagliari, ha dilatato l'iter per la cittadinanza (è pure dovuto tornare in Gambia dopo sette anni): martedì l'ok, mercoledì ha giurato davanti al sindaco di Frosinone. I giallazzurri l'hanno visto in Sardegna, l'hanno atteso e ci credono molto. «Voglio ringraziare la società, in questi mesi si è allenato in gruppo accompagnando la squadra in trasferta: si sono innamorati umanamente di lui, la storia ha commosso noi e il ds Angelozzi», la gioia dell'avvocato Filippo Pirisi, suo agente, «corona un progetto sportivo e di vita: ha ottenuto la cittadinanza e, grazie al calcio, si è garantito un futuro migliore».

La storia

Kujabi è partito dal Gambia verso la Libia, mettendoci sette mesi e finendo in un centro di prima accoglienza rivelatosi disumano: da lì il viaggio in barca fino in Sicilia, fra drammatiche difficoltà. Viene affidato a una casa famiglia, grazie al fratello Bacari inizia col calcio e uno scout lo porta a Muravera dove il tecnico Francesco Loi lo fa esordire, vince l'Eccellenza e cresce a vista d'occhio in D, col difensore Davide Moi come una sorta di padre adottivo. Nel Sarrabus conosce Gaia, ragazza di Villaputzu: si sposano e nel 2020 nasce la loro figlia Fatima. Nella scorsa stagione è protagonista alla Torres, in gol anche nella finale playoff di D all'Afragolese. Ora il Frosinone dopo una lunga attesa e la Sardegna fra i primi viaggi: il 15 aprile sfiderà il Cagliari.