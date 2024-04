La storia di due donne che hanno saputo dire no 

Risiede una tempra speciale in chi investe ogni risorsa possibile pur di realizzare i propri sogni. In una corsa verso la meta, sempre più impervia ad ogni nuovo proposito, cosa deve accadere perché la forza di volontà scopra il fianco all’incertezza? Nel nome della battaglia per i diritti umani e per la libertà d’espressione, “Tatami” è il frutto di un’inedita partnership tra il regista israeliano Guy Nattiv e l’attrice iraniana Zahra Amir Ebrahimi, alla sua prima esperienza dietro la cinepresa. Dalla convergenza di due culture in netta opposizione politica e ideologica, assistiamo ad un prolifico scambio che diviene il simbolo di un’azione comune contro ogni forma di cieca intolleranza. Presentato lo scorso anno in anteprima alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia, il film conferisce ulteriore ricchezza di significato alla parola da cui prende il titolo, attraverso gli ideali di emancipazione sociale che porta con se.

La storia

Il luogo di scontro per eccellenza - ove i lottatori adoperano corpo e mente in una gara di resistenza e abilità tecniche - scandisce la storia personale di Leila Hosseini, atleta iraniana in corsa per il titolo mondiale di Judo a pochi passi dal conseguimento della medaglia d’oro. Col supporto fidato dell’allenatrice Maryam Ghanbar, la giovane dimostra da subito una preparazione ed una determinazione senza confronti, tanto da superare in breve tempo le prime fasi di selezione. A darle manforte dall’Iran ci sono il marito Azizi e il resto della famiglia, seguendo gli incontri trasmessi in diretta. I sorprendenti risultati di Leila cominciano però a impensierire la federazione, per il timore che possa confrontarsi in un match con la titolare israeliana; senza alcuna riserva, viene così costretta ad abbandonare la competizione e a ritirarsi per infortunio. Ma dover gettare la spugna quando ormai si è prossimi al traguardo è una condizione che Leila non riesce a sopportare: contro ogni possibile tentennamento la judoka continua a scalare la classifica, allarmando i servizi segreti della guida suprema iraniana che pur di convincerla metteranno a rischio l’incolumità dei suoi cari. Lo spirito competitivo che si respira sul tatami, studiando le mosse dell’avversario e anticipandone gli attacchi, si sposa perfettamente all’escalation di situazioni allarmanti che incedono volta per volta. In piena aderenza al clima di suspense e al crescere dell’inquietudine, la scelta visiva del bianco e nero - tra la violenza rude del “Toro Scatenato” di Martin Scorsese e la crudeltà senza via d’uscita conosciuta in “L’Odio” di Matthew Kasserviz - gioca un ruolo determinante nel mantenere alta la tensione in antitesi all’incrollabile prova di tenacia della protagonista. In questo senso, l’attrice Arienne Mandi esprime magnificamente lo stato d’animo che si prova quando la libera affermazione di se conduce ad una condotta sovversiva, tanto nella sua inflessibilità agonistica quanto nell’esternazione di una fisicità irrequieta. Altrettanto pregio va riconosciuto alla Ebrahimi, nel dar vita ad una condizione di ansietà che mette in discussione perfino il più incrollabile senso di giustizia. Dalla dimensione tragica del piano narrativo all’urgenza delle sue questioni, “Tatami” motiva ad una fruizione necessaria e rapisce col valore del suo impianto artistico che merita la più sentita approvazione.

