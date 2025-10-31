La storia di De Salvi, industriale cagliaritano trucidato dai banditi  

Il cimitero di San Michele è come un gigantesco archivio che raccoglie storie di dolore e di violenza. Le lapidi raccontano fatti che ormai in pochi ricordano. Nella prima loggia, a sinistra del piazzale dell’Accoglienza, da 80 anni, riposa Mario De Salvi Nell’età più bella rapito ai suoi cari da mano assassina 21-09-1909 – 12-11-1945 . Chi era Mario De Salvi, come è stato ucciso? L’archivio storico del nostro giornale, che in quegli anni usciva con due pagine, in un articolo senza firma (così si usava) il 16 novembre riporta un fatto di sangue cruento.

Nei pressi di Siliqua, in seguito ad una imboscata notturna è stato assassinato nei giorni scorsi, l'industriale cagliaritano Mario De Salvi, trentaseienne. Il De Salvi che faceva ritorno a Cagliari in motocicletta è stato bloccato sulla strada da uno o più sconosciuti che debbono avergli intimato la consegna del denaro che sembra fosse notevole. Forse dietro l’opposizione del De Salvi, deve avere avuto luogo una colluttazione nella quale l'industriale è stato barbaramente trucidato a coltellate. Gli assassini hanno quindi spogliato e depredato la vittima, lasciandone nudo il cadavere lungo la strada. Per svelare il mistero che avvolge questo grave delitto, sono già in corso le indagini.